Форд Фокус третьего поколения: рейтинг частых поломок

«За рулем» опубликовал список типичных неисправностей Ford Focus 3

Эта модель официально продавалась у нас с 2011 до 2019 года. Пятидверные хэтчбеки — 44% машин на вторичке. Остальные – седаны (34%) и универсалы (22%).

Третий Focus не стал таким популярным, как второй. Он крупнее, богаче оснащен и заметно дороже. Многие покупатели хотели более простую и доступную машину, поэтому продажи оказались ниже ожиданий — как в России, так и в других странах.

Сейчас все «третьи» Фокусы уже на вторичке. Хороших экземпляров много, иногда они стоят даже дешевле хорошо сохранившихся Focus 2. Но ликвидность у них средняя — продаются не так быстро.

Ford Focus 3 хетчбэк

Цены (ориентировочно на 2026 год):

От 450–600 тысяч рублей — за машины с большим пробегом (250+ тыс. км) или с дефектами.

Хорошие свежие экземпляры в отличном состоянии — от 1,2 до 2 миллионов рублей (в зависимости от кузова, года и комплектации).

Плюсы и минусы

Владельцы чаще всего хвалят:

хорошую управляемость и комфорт в движении

удобную эргономику и комфортные сиденья

неплохую шумоизоляцию

экономичный расход топлива

Минусы, которые упоминают почти все:

низкий клиренс (150 мм в паспорте, реально под нагрузкой около 135–140 мм)

слабое лакокрасочное покрытие — быстро появляются сколы и царапины

небольшой багажник

На фото багажник хетчбэка - производитель заявил всего 277 л грузового объема.

Багажник действительно один из самых маленьких в классе:

хэтчбек — 277 л

седан — 372 л

универсал — около 490 л (самый практичный вариант)

На втором ряду тесно. Троим взрослым будет тесно в плечах. А если пассажиры еще и высокого роста, то они точно упрутся коленями в передние сидения.

Металл кузова оцинкован и хорошо сопротивляется коррозии, но ЛКП тонкое.

Самые частые поломки

Третий Focus получил репутацию «капризной» машины из-за проблем с моторами и коробками. Особенно много жалоб надорестайлинговые версии (до 2014–2015 годов).

Главный источник головной боли — роботизированная коробка PowerShift (Getrag 6DCT250 с сухими сцеплениями). Она стояла примерно на половине машин.

Типичные проблемы робота PowerShift:

дерганье и рывки при старте и переключениях (особенно в пробках)

быстрый износ сцепления

выход из строя блока управления (TCM)

иногда приходилось менять весь робот в сборе уже на пробегах 60–100 тысяч км

После рестайлинга коробку доработали (улучшили софт и сцепление), но риск проблем остался. Многие владельцы и эксперты советуютизбегать версий с PowerShift и выбирать механику. Классический автомат встречался редко и только с турбомотором 1.5 EcoBoost.

Кресла удобные, и в целом эргономика хороша. Владельцы хвалят также шумоизоляцию. А вот сверчки в салоне неизбежны, появлялись они уже в первый год эксплуатации.

Другие частые неисправности (по убыванию популярности среди жалоб)

Рулевая рейка — стук появляется на разном пробеге (иногда уже до 50 тыс. км, чаще после 100–150 тыс.). Зависит от качества дорог и стиля езды.

Блок управления роботом (TCM).

Сцепление на роботе.

Стойки стабилизатора (изнашиваются на большинстве машин).

ТНВД и форсунки на турбомоторах.

Генератор (обычно держится 150–200+ тыс. км).

Ходовая часть в целом живучая: до 100–120 тысяч км часто ничего серьезного не требует (кроме расходников). На плохих дорогах всё изнашивается быстрее.

Положительные моменты по надежности

Многие владельцы (включая тех, у кого робот) пишут, что до 150–200 тысяч км меняли только масло, фильтры и тормоза.

Электрика и электроника (камеры, парктроники, стеклоподъемники, кондиционер, мультимедиа) работают надёжно и почти не ломаются.

Задние амортизаторы обычно служат дольше, чем говорят таксисты (хотя у них они действительно «умирают» быстрее).

Жалоб на перетирающуюся проводку или массовые проблемы с опорными подшипниками меньше, чем писали в ранних обзорах.

Итог

Ford Focus 3 — это комфортный, хорошо управляющийся и довольно экономичный «европеец». По отзывам реальных владельцев, он часто оказываетсянадежнее, чем его рисует пресса. Многие экземпляры действительно проезжают сотни тысяч километров с минимальными вложениями.

Однако при покупке машины с пробегомобязательно учитывайте риски:

Робот PowerShift и рулевая рейка — самые дорогие в ремонте узлы.

Лучше выбирать рестайлинговую версию с механической коробкой и атмосферным мотором 1.6 (125 л.с.).

Обязательно проверяйте историю обслуживания, делайте диагностику коробки и рейки.

Если вы готовы к возможным тратам и найдете ухоженный экземпляр — машина может служить долго и радовать. Универсал будет самым практичным вариантом.