Форд Фокус третьего поколения: рейтинг частых поломок
Эта модель официально продавалась у нас с 2011 до 2019 года. Пятидверные хэтчбеки — 44% машин на вторичке. Остальные – седаны (34%) и универсалы (22%).
Третий Focus не стал таким популярным, как второй. Он крупнее, богаче оснащен и заметно дороже. Многие покупатели хотели более простую и доступную машину, поэтому продажи оказались ниже ожиданий — как в России, так и в других странах.
Сейчас все «третьи» Фокусы уже на вторичке. Хороших экземпляров много, иногда они стоят даже дешевле хорошо сохранившихся Focus 2. Но ликвидность у них средняя — продаются не так быстро.
Цены (ориентировочно на 2026 год):
- От 450–600 тысяч рублей — за машины с большим пробегом (250+ тыс. км) или с дефектами.
- Хорошие свежие экземпляры в отличном состоянии — от 1,2 до 2 миллионов рублей (в зависимости от кузова, года и комплектации).
Плюсы и минусы
Владельцы чаще всего хвалят:
- хорошую управляемость и комфорт в движении
- удобную эргономику и комфортные сиденья
- неплохую шумоизоляцию
- экономичный расход топлива
Минусы, которые упоминают почти все:
- низкий клиренс (150 мм в паспорте, реально под нагрузкой около 135–140 мм)
- слабое лакокрасочное покрытие — быстро появляются сколы и царапины
- небольшой багажник
Багажник действительно один из самых маленьких в классе:
- хэтчбек — 277 л
- седан — 372 л
- универсал — около 490 л (самый практичный вариант)
Металл кузова оцинкован и хорошо сопротивляется коррозии, но ЛКП тонкое.
Самые частые поломки
Третий Focus получил репутацию «капризной» машины из-за проблем с моторами и коробками. Особенно много жалоб надорестайлинговые версии (до 2014–2015 годов).
Главный источник головной боли — роботизированная коробка PowerShift (Getrag 6DCT250 с сухими сцеплениями). Она стояла примерно на половине машин.
Типичные проблемы робота PowerShift:
- дерганье и рывки при старте и переключениях (особенно в пробках)
- быстрый износ сцепления
- выход из строя блока управления (TCM)
- иногда приходилось менять весь робот в сборе уже на пробегах 60–100 тысяч км
После рестайлинга коробку доработали (улучшили софт и сцепление), но риск проблем остался. Многие владельцы и эксперты советуютизбегать версий с PowerShift и выбирать механику. Классический автомат встречался редко и только с турбомотором 1.5 EcoBoost.
Другие частые неисправности (по убыванию популярности среди жалоб)
- Рулевая рейка — стук появляется на разном пробеге (иногда уже до 50 тыс. км, чаще после 100–150 тыс.). Зависит от качества дорог и стиля езды.
- Блок управления роботом (TCM).
- Сцепление на роботе.
- Стойки стабилизатора (изнашиваются на большинстве машин).
- ТНВД и форсунки на турбомоторах.
- Генератор (обычно держится 150–200+ тыс. км).
Ходовая часть в целом живучая: до 100–120 тысяч км часто ничего серьезного не требует (кроме расходников). На плохих дорогах всё изнашивается быстрее.
Положительные моменты по надежности
- Многие владельцы (включая тех, у кого робот) пишут, что до 150–200 тысяч км меняли только масло, фильтры и тормоза.
- Электрика и электроника (камеры, парктроники, стеклоподъемники, кондиционер, мультимедиа) работают надёжно и почти не ломаются.
- Задние амортизаторы обычно служат дольше, чем говорят таксисты (хотя у них они действительно «умирают» быстрее).
- Жалоб на перетирающуюся проводку или массовые проблемы с опорными подшипниками меньше, чем писали в ранних обзорах.
Итог
Ford Focus 3 — это комфортный, хорошо управляющийся и довольно экономичный «европеец». По отзывам реальных владельцев, он часто оказываетсянадежнее, чем его рисует пресса. Многие экземпляры действительно проезжают сотни тысяч километров с минимальными вложениями.
Однако при покупке машины с пробегомобязательно учитывайте риски:
- Робот PowerShift и рулевая рейка — самые дорогие в ремонте узлы.
- Лучше выбирать рестайлинговую версию с механической коробкой и атмосферным мотором 1.6 (125 л.с.).
- Обязательно проверяйте историю обслуживания, делайте диагностику коробки и рейки.
Если вы готовы к возможным тратам и найдете ухоженный экземпляр — машина может служить долго и радовать. Универсал будет самым практичным вариантом.
