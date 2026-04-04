МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Массовые штрафы с беспилотников ДПС — уже скоро?

Эксперт «За рулем» перечислил недостатки дронов для фиксации нарушений ПДД

Вопрос от читателя «За рулем»:

Стоит ли ожидать массового применения на дорогах дронов для фиксации нарушений ПДД?

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, «За рулем»:

С задачей массовой фиксации нарушений вполне справляются камеры, стационарные и мобильные. Дроны имеет смысл применять в специфических местах, хотя как дополнительный инструмент контроля движения и они приносят пользу.

Проблем с ними две. Первая – текущие ограничения на полеты. Дело даже не в запрете как таковом, а в сложностях для работы спутниковых систем позиционирования и связи. Дрон может попросту потеряться.

Вторая – невозможность автоматической фиксации нарушений. Оператор должен вручную управлять летательным аппаратом и своими глазами выявлять нарушителей. Потом каждого нужно остановить для составления протокола. Сейчас такой подход уже кажется устаревшим.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Что грозит тем, кто скрывает от камер номера своих авто, рассказано тут.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3300
04.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0