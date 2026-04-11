Почему вазовскую Ниву назвали именно так?

Эксперт проверил популярную в народе версию возникновения имени Niva

С тем, что Нива ВАЗ-2121 – легендарная машина, спорить глупо. Нечасто бывало, чтобы отечественный автомобиль производил фурор на мировом уровне, однако полвека назад именно Ниве это удалось.

Ее создатель, ведущий конструктор проекта Петр Прусов, вспоминал, что «не привыкший к заносам европеец с оторопью и завистью взирал, как русская Нива проезжала даже там, где сидели тяжелые джипы. Лучшей рекламы трудно было представить: в тот год в одной только Германии Нив продали в четыре раза больше, чем годом ранее! Нива успешно продавалась более чем в 100 стран мира, ее собирали в шести странах: в Бразилии, Эквадоре, Чили, Панаме, Греции, Канаде»…

Эту правду у нас не отнять: поначалу Нива действительно покоряла мир. Но, как водится, одна легенда породила другую.

Правда ли, что название знаменитой вазовской машины сложилось из имен детей ее создателей?

Даже в Википедию проникла информация о том, что название «Нива» – это аббревиатура от имен детей двух вазовских руководителей: Петра Прусова и Владимира Соловьева.

Версия однозначно внушала доверие: мол, машина получилась классная, а потому разработчики вполне заслужили право на подобную самодеятельность. К тому же информация, по всеобщему убеждению, исходила от самого Прусова… Однако значительно позднее выяснилось, что Петр Михайлович – человек с юмором – просто пошутил, запустив байку в народ. На самом деле из настоящих имен детей слово «Нива» никак не складывалось.

Откуда на самом деле взялось название Нива?

Обозначение «Нива» было предложено еще на стадии рисунков-эскизов. Оно отлично подходило для автомобиля – благозвучное, хорошо пишется на латинице, имеет аналоги по звучанию в английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, польском языках.

В фонде международных товарных знаков по классу автомобилей такого товарного знака не было – разве что самоходный зерноуборочный комбайн «Нива», производимый в СССР заводом «Ростсельмаш с 1970 года. Но он проходил по другому классу товаров.

В итоге было предложено зарегистрировать обозначение в двух шрифтовых написаниях – Нива и Niva.

Какой могла стать (и не стала) наша Нива, рассказано тут.