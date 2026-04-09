Где хранить шины после переобувки?
9 апреля
Где хранить шины после переобувки?
Никита Гудков: Балкон — самое неподходящее...
Обновленную Ниву Бронто показали на видео
9 апреля
Обновленную Ниву Бронто показали на видео
АВТОВАЗ показал внедорожник Lada Niva Bronto с...
Как закрепить смартфон в машине — выбираем лучший способ под свои задачи
9 апреля
Как закрепить смартфон в машине — выбираем лучший способ под свои задачи
Эксперты «За рулем» назвали плюсы и минусы 10...

Где хранить шины после переобувки?

Никита Гудков: Балкон — самое неподходящее место для зимней резины

Вопрос от читателя «За рулем»:

Можно ли хранить сменный комплект шин на балконе квартиры? Местные власти снесли наш гараж, не предоставив ничего взамен.

Ответ эксперта

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

Наверное, хуже места для хранения шин, чем балкон, не придумать.

Для резины важна защита от ультрафиолета, грязи и пыли, высокой влажности и температуры. В течение лета при открытом хранении покрышки всего это «хлебнут» с достатком.

Класть их в пакеты – тоже не вариант: пыли будет поменьше, но жары и влаги – зачастую больше.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Поэтому, увы, надо искать темное, сухое, нежаркое помещение либо идти на поклон к коммерсантам, предлагающим сезонное хранение на складах.

Рекомендуем
Лучшие летние шины 2026 для гольф-класса — выбор «За рулем»

Напомню, что шины отдельно от дисков рекомендуется хранить вертикально, а накачанные колеса в сборе можно класть друг на друга горизонтально либо вешать вертикально, за диски.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  Как надо и как нельзя хранить шины, рассказано тут.

Никита Гудков
Фото:freepik / fxquadro
09.04.2026 
