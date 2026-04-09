Где хранить шины после переобувки?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Можно ли хранить сменный комплект шин на балконе квартиры? Местные власти снесли наш гараж, не предоставив ничего взамен.
Ответ эксперта
– Наверное, хуже места для хранения шин, чем балкон, не придумать.
Для резины важна защита от ультрафиолета, грязи и пыли, высокой влажности и температуры. В течение лета при открытом хранении покрышки всего это «хлебнут» с достатком.
Класть их в пакеты – тоже не вариант: пыли будет поменьше, но жары и влаги – зачастую больше.
Поэтому, увы, надо искать темное, сухое, нежаркое помещение либо идти на поклон к коммерсантам, предлагающим сезонное хранение на складах.
Напомню, что шины отдельно от дисков рекомендуется хранить вертикально, а накачанные колеса в сборе можно класть друг на друга горизонтально либо вешать вертикально, за диски.
- Как надо и как нельзя хранить шины, рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX