Где хранить шины после переобувки?

Никита Гудков: Балкон — самое неподходящее место для зимней резины

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Можно ли хранить сменный комплект шин на балконе квартиры? Местные власти снесли наш гараж, не предоставив ничего взамен.

Ответ эксперта

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

– Наверное, хуже места для хранения шин, чем балкон, не придумать.

Для резины важна защита от ультрафиолета, грязи и пыли, высокой влажности и температуры. В течение лета при открытом хранении покрышки всего это «хлебнут» с достатком.

Класть их в пакеты – тоже не вариант: пыли будет поменьше, но жары и влаги – зачастую больше.

Поэтому, увы, надо искать темное, сухое, нежаркое помещение либо идти на поклон к коммерсантам, предлагающим сезонное хранение на складах.

Напомню, что шины отдельно от дисков рекомендуется хранить вертикально, а накачанные колеса в сборе можно класть друг на друга горизонтально либо вешать вертикально, за диски.

