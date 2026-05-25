Просвет 22 см, 245 л.с., полный привод — проверяем популярный кроссовер на бездорожье

Вместо традиционного теста мы поехали на кроссовере Jetour T1 на рыбалку

Внешний вид Jetour T1 скорее ассоциируется с рамным внедорожником, нежели с кроссовером. Однако он построен на платформе с поперечным расположением двигателя и в трансмиссии установлена межосевая муфта, а не раздаточная коробка с блокирующимся дифференциалом.

Jetour T1

Богатый ассортимент внедорожных режимов вместе с другими полезными функциями дает повод отправиться на бездорожье. Тем более фирменная концепция Путешествия+ подразумевает не только путешествия по ровным скоростным трассам, но и выезды на природу. Поэтому мы загрузили багажник снастями и отправились ловить рыбу.

Jetour T1

Вместительный и практичный

Большое количество рыболовного скарба полностью вошло в багажник. Если захочется отправиться с ночевкой, палатку можно установить прямо на крыше. Рейлинги выдерживают груз до 300 кг.

Благодаря петлям можно поставить эластичные ремни, чтобы вещи не летали по багажнику.
Плафоны освещения установлены в пятой двери. При загруженном багажнике источник света не перекрывается.
Багажник вместителен и практичен. Не хватает только розетки на 220 В.
Салон отлично подходит для путешествий. Есть очень много ниш и отделений – как больших, так и маленьких. Например, карманы для смартфонов в спинках передних сидений. Или вместительная площадка на центральной консоли, куда даже небольшая сумка поместится.

Рейлинги на крыше выдерживают до 150 кг в динамике и до 300 кг в статике.
На центральной консоли есть множество разъемов зарядки, что полезно в дальней дороге. И ниша, куда можно убрать те же заряжающиеся рыболовные сигнализаторы.
Комфортен в движении

На скоростной трассе Т1 ведет себя так, как подобает большому автомобилю. От него не стоит ждать остроты в управлении и ювелирного прохождения поворотов. Но на автостраде он стабилен и предсказуем при попадании в продольную колею и при порывах бокового ветра.

Jetour T1 приятно удивил расходом топлива. В среднем, он потребляет 10-11 литров на сотню. А на трассе можно легко укладываться в 8 литров. Хорошие показатели для большого и тяжелого кроссовера с квадратными формами кузова.

Производитель допускает использование бензина АИ-92. Заправлять им регулярно автомобиль, оснащенный турбомотором с непосредственным впрыском, все-таки не стоит. Но в качестве вынужденной меры это отличное дополнение.

Небольшие запаздывания при нажатии на педаль есть. Но алгоритм работы акселератора и 8-ступенчатого автомата поменяется в спортивном режиме. Настройки электроусилителя руля можно корректировать отдельно. В комфортном режиме обратная связь наиболее естественная.

Электроусилитель руля можно настраивать отдельно от режима движения.
Запас прочности ходовой части приятно удивил. Энергоемкость подвески – на высоте. Это ощущаешь и на мелкой дорожной гребенке, и при проезде больших ям – Т1 проходит неровности уверенно, не допуская пробоев.

Испытываем бездорожьем

Jetour отлично стелет по грунтовой дороге. Когда попадается ямка или волна, автомобиль продолжает уверенно идти по курсу.

Т1 вывесить непросто – ходы подвески по меркам кроссовера большие. Электроника успешно справляется с «диагоналкой».
Для бездорожья у Т1 есть внушительный арсенал. И это касается не только системы полного привода, но и геометрической проходимости. Под металлической защитой просвет больше 22 см, большие углы въезда и съезда. По низу кузова установлен практичный обвес из прочного некрашеного пластика.

Ручка для переднего пассажира удобна на бездорожье. Тот случай, когда это не просто элемент дизайна, а вполне практичное решение.
В режиме реального времени можно следить за распределением крутящего момента и блокировками.
Среди семи режимов движения четыре ориентированы на бездорожье. Это – «снег», «грязь», «камни» и «песок». Меняются степень допустимой пробуксовки, работа акселератора и коробки передач.

Переключаюсь в «грязь» и съезжаю в раскисшую глину. Поднимая фонтаны грязи, Т1 уверенно гребет вперед, практически не цепляясь днищем грунта. Двигаться помогает и внедорожная графика на центральном экране. Сюда выводится информация о поперечных и продольных углах, блокировках межосевой муфты и заднего межколесного дифференциала, а также показания альтиметра и компаса.

Jetour T1 уверенно преодолевает брод глубиной больше полуметра.
У Т1 есть радар, позволяющий измерять глубину брода в режиме реального времени. С ходу окунаюсь в воду – радар в самом глубоком месте намерил почти полметра.

Jetour Т1 демонстрирует хорошие внедорожные таланты благодаря грамотной работе электроники и отличной геометрии.
Выводы

Jetour T1 уверенно проехал по труднопроходимому участку дороги, справился с диагональным вывешиванием, преодолел почти полуметровый брод. И привез нас на берег озера, где мы и расчехлили удочки. И не пожалели, что досюда доехали!

Улов есть! Для полного счастья в салоне нужна розетка 220 В, чтобы подключить холодильник и довезти рыбу до дома.
Спасибо, Jetour! За богатый улов и за море положительных эмоций.

