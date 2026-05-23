3 легендарных гусеничных «ветерана»: почему созданные полвека назад машины до сих пор воюют

Эксперт Крючков составил рейтинг гусеничной бронетехники с самым большим модернизационным потенциалом

Они морально устарели, не во всем удобны, уступают современным образцам по многим параметрам. Но, что удивительно, именно они стали армейскими долгожителями и образцом для подражания.

История вооружения показала, что десятилетиями эксплуатируют не самые совершенные образцы, а достаточно простые, но оригинальные машины. Те, что легко ремонтировать в полевых условиях, те что можно клепать тысячами на основном производстве и в филиалах. Но самое главное – те, в конструкцию которых изначально заложена возможность будущих модернизаций.

Пальма первенства в разработке подобной бронетехники принадлежит нашей стране и США. Представим тройку самых распространенных в мире гусеничных ветеранов.

3-е место. МТ-ЛБ, СССР/Россия

Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный в строю 62 года, и конца-края его эксплуатации не видно. Машина удивительно универсальна в плане размещения на ней спецоборудования и вооружений.

Транспортер-тягач МТ-ЛБ с современным пулеметно-пушечным модулем вооружения.

И это на фоне фантастической проходимости и умения плавать. МТ-ЛБ с прозвищем «Мотолыга», которое давно уже стало для машины именем собственным, можно увидеть в видеохронике СВО во время весенне-осенней распутицы, в снегах, песках, заболоченной местности.

Бронированный вездеход производился в СССР, Польше, Болгарии и стоял на вооружении десятков стран. Активно используется и сейчас. Залог успеха этой боевой машины – оригинальная компоновка с очень удачной развесовкой, высокая удельная мощность, низкое удельное давление на грунт и простота конструкции. Корпус у нее герметичный из стальной противопульной брони. Под капотом только трансмиссионное отделение. Вслед за ним места для командира машины и механика водителя. В середине корпуса, ближе к левому борту расположена дизельная V-образная восьмерка ЯМЗ-238. Кормовой отсек отдан десанту, грузам или спецоснащению. Число заводских и кустарных модификаций мотолыги не поддается точному учету.

Медицинская версия «мотолыги» производства компании «Ремдизель». Вооружение – пулемет 7,62-мм в мини-башенке ТКБ-01.

Есть снегоболотоходная версия с широкими гусеницами, машина с санитарным оборудованием, артиллерийская установка, БМП (болгарская разработка), зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, противотанковый ракетный комплекс.

Самые свежие версии МТ-ЛБ получили мощное вооружение: крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Корд вместо башенки ТКБ-01 с 7,62-мм пулеметом или вовсе дистанционно управляемый модуль БППУ от БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой 2А72. А самый продвинутый вариант «мотолыги» разработан в Набережных Челнах на предприятии Ремдизель. Модель называется МГТТ-ЛБ и представляет собой роботизированный транспортер-тягач с дистанционным управлением.

Роботизированный МГТТ-ЛБ с открыто установленным 12,7-мм пулеметом Корд.

Основные характеристики МТ-ЛБ (модификация ВМ1К)

Габариты (длина, ширина, высота): 6509х2865х1890 мм.

Дорожный просвет: 415 мм.

Полная масса: 10 800 кг.

Грузоподъемность: 1200 кг.

Экипаж: 2+8 человек.

Мощность двигателя: 310 л.с.

Максимальная скорость: 60 км/ч (на плаву 6 км/ч).

Запас хода: 500 км.

2-е место. М113, США

Заокеанский гусеничный транспортер стал поступать на вооружение американской армии в 1960 году. Его более или менее современные модификации до сих пор в производстве. Правда, уже на другом континенте.

Современная БМП ACV-300 турецкого производства на базе транспортера М113. Вооружение: 25-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

М113 стал родоначальником легкобронированных машин с алюминиевым корпусом. Речь, разумеется, о серийном выпуске, а не об экспериментальных моделях. Мало того, на сегодня он самый массовой гусеничный транспортер в мире.

Компоновка М113 стала классической. Впереди справа моторно-трансмиссионное отделение с дизельной V-образной «шестеркой» Detroit Diesel и автоматической коробкой передач Allison. Впереди слева механик-водитель. За ним со смещением к центру командир машины. Средняя и задняя часть корпуса отданы десанту. Вход/выход происходит через кормовую аппарель с гидроприводом. Машина получилась почти идеальной по соотношению «цена-качество»: относительно простой в производстве корпус без сложных форм, широкое применение недефицитных комплектующих.

Принадлежавший ВСУ трофейный бронетранспортер М113 американского производства. Может быть вооружен пулеметом 12,7 мм. На бортах нет бойниц для стрельбы из личного оружия. Экипаж 2+11 человек.

В ходе эволюции М113 обрастал огромным числом модификаций, комплектовался усиленным бронированием, терял и вновь обретал плавучесть. Самая значимая трансформация произошла в середине 70-х, когда срочно потребовался ответ на новый вид бронетехники из СССР – боевой машине пехоты БМП-1. Американский транспортер пришлось срочно переделывать в БМП. Так появились модели AIFV и YPR-765 с чуть измененной компоновкой и одноместной башней с вооружением в правой части корпуса за моторно-трансмиссионным отделением.

Машина использовалась и используется в армиях десятков стран. Помимо США, версии М113 и его клоны производились в Бельгии, Пакистане, Египте, Иране, Малайзии. В Турции компания FNSS близких родственников М113 под обозначением ACV-15 и ACV-19 (удлиненный вариант) производит до сих пор.

Современный бронетранспортер на базе М113 с усиленным бронированием и пулеметом в минибашне. Высадка десанта происходит через кормовую аппарель с гидроприводом.

Основные характеристики современной модификации БМП на базе М113

Габариты: 5560х2900х2970мм.

Дорожный просвет: 400 мм.

Полная масса: 14 тонн.

Экипаж: 3+8 человек.

Мощность двигателя: 300 л.с.

Максимальная скорость: 65 км/ч (на плаву 6,3 км/ч).

Запас хода: 490 км.

1-е место. БМП-1/2, СССР/Россия

Самый молодой представитель рейтинга ветеранов бронетехники. Ему «всего» 60 лет. В свое время эта конструкция стала прорывом – родоначальником всех боевых машин пехоты (БМП). Главный козырем разработки стала лучшая, чем у любого транспортера, защищенность и вооружение. Плюс гусеничный движитель и умение плавать.

Боевая машина БМП-1АМ Басурманин с современным пулеметно-пушечным модулем вооружения на базе БМП-1.

Сварной корпус БМП-1 герметичный, из стальной брони (с противоснарядной защитой в передней части и противопульной в остальных ракурсах). Компоновка классическая: моторно-трансмиссионное отделение справа впереди, слева от него место механика-водителя, за ним командир, сзади места для десанта. Новшество – боевое отделение в средней части. В распоряжении наводчика-оператора одноместной конической башни 73-мм гладкоствольная пушка Гром, 7,62-мм пулемет Калашникова, противотанковые управляемые ракеты.

Разведывательная машина БРМ-1КМ с усиленным бронированием – потомок БМП первого поколения.

В моторно-трансмиссионном отделении V-образный шестицилиндровый дизель УТД-20 (наследник знаменитого силового агрегата В-2 танка Т-34) и механическая коробка передач. Дальнейшим развитием машины стала схожая с ней конструктивно БМП-2 с иным вооружением (30-мм автоматическая пушка 2А42 вместо Грома).

БМП-2М с модулем Бережок. Помимо пушки есть мощное ракетное оснащение и автоматический гранатомет.

Боевые машины пехоты первого и второго поколения поставляли во множество стран. Помимо СССР их производили в Польше, Чехословакии, Румынии, Югославии (собственная разработка на базе БМП-1), Индии, Иране. Существовали и пиратские копии машины, произведенные в Китае. Это целое семейство Type-86, из которого нам наиболее известна ZBD-86A. Она участвовала вместе с БМП-2 в конкурсах «Суворовский натиск» на полигоне Алабино. Любопытно, что и сейчас модернизацией советских гусеничных машин занимаются как минимум в Чехии, Словакии, Индии, Украине.

BVP-1 (БМП-1) чехословацкого производства. Хорошая машина. Жаль, что была передана ВСУ и воевала против нас. Но попала в плен. Или вернулась домой?

У нас тоже существуют современные версии БМП-1 и БМП-2. Вариант БМП-1 с боевым пулеметно-пушечным модулем от БТР-82А и современной электронной начинкой называется БМП-1АМ Басурманин. Разведывательная машина на ее базе – БРМ-1КМ. Доработанный вариант БМП-2 с боевым модулем Бережок получил индекс БМП-2М.

Основные характеристики БМП-1АМ Басурманин

Габариты: 6735х3150х2550 мм.

Дорожный просвет: 420 мм.

Полная масса: 14,2 тонны.

Экипаж: 3+8 человек.

Мощность двигателя: 300 л.с.

Максимальная скорость: 65 км/ч (на плаву 7 км/ч).

Запас хода: 600 км.