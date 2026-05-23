3 легендарных гусеничных «ветерана»: почему созданные полвека назад машины до сих пор воюют
Они морально устарели, не во всем удобны, уступают современным образцам по многим параметрам. Но, что удивительно, именно они стали армейскими долгожителями и образцом для подражания.
История вооружения показала, что десятилетиями эксплуатируют не самые совершенные образцы, а достаточно простые, но оригинальные машины. Те, что легко ремонтировать в полевых условиях, те что можно клепать тысячами на основном производстве и в филиалах. Но самое главное – те, в конструкцию которых изначально заложена возможность будущих модернизаций.
Пальма первенства в разработке подобной бронетехники принадлежит нашей стране и США. Представим тройку самых распространенных в мире гусеничных ветеранов.
3-е место. МТ-ЛБ, СССР/Россия
Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный в строю 62 года, и конца-края его эксплуатации не видно. Машина удивительно универсальна в плане размещения на ней спецоборудования и вооружений.
И это на фоне фантастической проходимости и умения плавать. МТ-ЛБ с прозвищем «Мотолыга», которое давно уже стало для машины именем собственным, можно увидеть в видеохронике СВО во время весенне-осенней распутицы, в снегах, песках, заболоченной местности.
Бронированный вездеход производился в СССР, Польше, Болгарии и стоял на вооружении десятков стран. Активно используется и сейчас. Залог успеха этой боевой машины – оригинальная компоновка с очень удачной развесовкой, высокая удельная мощность, низкое удельное давление на грунт и простота конструкции. Корпус у нее герметичный из стальной противопульной брони. Под капотом только трансмиссионное отделение. Вслед за ним места для командира машины и механика водителя. В середине корпуса, ближе к левому борту расположена дизельная V-образная восьмерка ЯМЗ-238. Кормовой отсек отдан десанту, грузам или спецоснащению. Число заводских и кустарных модификаций мотолыги не поддается точному учету.
Есть снегоболотоходная версия с широкими гусеницами, машина с санитарным оборудованием, артиллерийская установка, БМП (болгарская разработка), зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, противотанковый ракетный комплекс.
Самые свежие версии МТ-ЛБ получили мощное вооружение: крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Корд вместо башенки ТКБ-01 с 7,62-мм пулеметом или вовсе дистанционно управляемый модуль БППУ от БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой 2А72. А самый продвинутый вариант «мотолыги» разработан в Набережных Челнах на предприятии Ремдизель. Модель называется МГТТ-ЛБ и представляет собой роботизированный транспортер-тягач с дистанционным управлением.
Основные характеристики МТ-ЛБ (модификация ВМ1К)
- Габариты (длина, ширина, высота): 6509х2865х1890 мм.
- Дорожный просвет: 415 мм.
- Полная масса: 10 800 кг.
- Грузоподъемность: 1200 кг.
- Экипаж: 2+8 человек.
- Мощность двигателя: 310 л.с.
- Максимальная скорость: 60 км/ч (на плаву 6 км/ч).
- Запас хода: 500 км.
2-е место. М113, США
Заокеанский гусеничный транспортер стал поступать на вооружение американской армии в 1960 году. Его более или менее современные модификации до сих пор в производстве. Правда, уже на другом континенте.
М113 стал родоначальником легкобронированных машин с алюминиевым корпусом. Речь, разумеется, о серийном выпуске, а не об экспериментальных моделях. Мало того, на сегодня он самый массовой гусеничный транспортер в мире.
Компоновка М113 стала классической. Впереди справа моторно-трансмиссионное отделение с дизельной V-образной «шестеркой» Detroit Diesel и автоматической коробкой передач Allison. Впереди слева механик-водитель. За ним со смещением к центру командир машины. Средняя и задняя часть корпуса отданы десанту. Вход/выход происходит через кормовую аппарель с гидроприводом. Машина получилась почти идеальной по соотношению «цена-качество»: относительно простой в производстве корпус без сложных форм, широкое применение недефицитных комплектующих.
В ходе эволюции М113 обрастал огромным числом модификаций, комплектовался усиленным бронированием, терял и вновь обретал плавучесть. Самая значимая трансформация произошла в середине 70-х, когда срочно потребовался ответ на новый вид бронетехники из СССР – боевой машине пехоты БМП-1. Американский транспортер пришлось срочно переделывать в БМП. Так появились модели AIFV и YPR-765 с чуть измененной компоновкой и одноместной башней с вооружением в правой части корпуса за моторно-трансмиссионным отделением.
Машина использовалась и используется в армиях десятков стран. Помимо США, версии М113 и его клоны производились в Бельгии, Пакистане, Египте, Иране, Малайзии. В Турции компания FNSS близких родственников М113 под обозначением ACV-15 и ACV-19 (удлиненный вариант) производит до сих пор.
Основные характеристики современной модификации БМП на базе М113
- Габариты: 5560х2900х2970мм.
- Дорожный просвет: 400 мм.
- Полная масса: 14 тонн.
- Экипаж: 3+8 человек.
- Мощность двигателя: 300 л.с.
- Максимальная скорость: 65 км/ч (на плаву 6,3 км/ч).
- Запас хода: 490 км.
1-е место. БМП-1/2, СССР/Россия
Самый молодой представитель рейтинга ветеранов бронетехники. Ему «всего» 60 лет. В свое время эта конструкция стала прорывом – родоначальником всех боевых машин пехоты (БМП). Главный козырем разработки стала лучшая, чем у любого транспортера, защищенность и вооружение. Плюс гусеничный движитель и умение плавать.
Сварной корпус БМП-1 герметичный, из стальной брони (с противоснарядной защитой в передней части и противопульной в остальных ракурсах). Компоновка классическая: моторно-трансмиссионное отделение справа впереди, слева от него место механика-водителя, за ним командир, сзади места для десанта. Новшество – боевое отделение в средней части. В распоряжении наводчика-оператора одноместной конической башни 73-мм гладкоствольная пушка Гром, 7,62-мм пулемет Калашникова, противотанковые управляемые ракеты.
В моторно-трансмиссионном отделении V-образный шестицилиндровый дизель УТД-20 (наследник знаменитого силового агрегата В-2 танка Т-34) и механическая коробка передач. Дальнейшим развитием машины стала схожая с ней конструктивно БМП-2 с иным вооружением (30-мм автоматическая пушка 2А42 вместо Грома).
Боевые машины пехоты первого и второго поколения поставляли во множество стран. Помимо СССР их производили в Польше, Чехословакии, Румынии, Югославии (собственная разработка на базе БМП-1), Индии, Иране. Существовали и пиратские копии машины, произведенные в Китае. Это целое семейство Type-86, из которого нам наиболее известна ZBD-86A. Она участвовала вместе с БМП-2 в конкурсах «Суворовский натиск» на полигоне Алабино. Любопытно, что и сейчас модернизацией советских гусеничных машин занимаются как минимум в Чехии, Словакии, Индии, Украине.
У нас тоже существуют современные версии БМП-1 и БМП-2. Вариант БМП-1 с боевым пулеметно-пушечным модулем от БТР-82А и современной электронной начинкой называется БМП-1АМ Басурманин. Разведывательная машина на ее базе – БРМ-1КМ. Доработанный вариант БМП-2 с боевым модулем Бережок получил индекс БМП-2М.
Основные характеристики БМП-1АМ Басурманин
- Габариты: 6735х3150х2550 мм.
- Дорожный просвет: 420 мм.
- Полная масса: 14,2 тонны.
- Экипаж: 3+8 человек.
- Мощность двигателя: 300 л.с.
- Максимальная скорость: 65 км/ч (на плаву 7 км/ч).
- Запас хода: 600 км.
