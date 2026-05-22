Кроссовер из Кореи в парке «За рулем»: он удивляет!
Названы плюсы и минусы кроссовера KGM Torres
KGM Torres, 1.5Т (163 л. с.), А6, 2024 г. в.
Torres не перестает удивлять. Причем удивляет он и классными решениями, и откровенными архаизмами.
К примеру, если выключить зажигание, не закрыв предварительно окна, и запереть машину с брелока, электроника не поднимет стекла автоматически. Большинство даже бюджетных «китайцев» подстрахует – и окна сами закроются. Как же так?
С другой стороны, как только температура на улице снижается до 4 °C, автоматически повышается электрообогрев руля, сразу после холодного запуска. Такой заботы «китайцы» обычно не проявляют. Зачет!
Обогрев руля подстраивается к температуре за бортом — удобно!
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
