На дороге слякоть, а инспектор заставил очищать номер — это законно?
21 марта
На дороге слякоть, а инспектор заставил очищать номер — это законно?
Глава ГАИ разъяснил нюансы ответственности за...
Ford может создать «легковой», нерамный пикап
21 марта
Ford может создать «легковой», нерамный пикап
Ford готов воскресить культовый пикап Falcon...
Назван лидер рейтинга самых надежных автомобильных марок
21 марта
Назван лидер рейтинга самых надежных автомобильных марок
Агентство JD Power признало Volkswagen самым...

Кроссовер из Кореи появился в парке «За рулем» — вот первые впечатления

Нвзваны отличия корейского KGM Torres от китайских кроссоверов

KGM TORRES, 1.5Т (163 л. с.), А6, 2024 г. в.

Кроссоверы с некитайскими корнями: чего им не хватает до идеала

Как только корейский KGM (бывший SsangYong) появился в нашем парке, я сразу выделил его на фоне многочисленных китайских машин.

Виден консервативный подход в эргономике. Если подогрев сидений, то всех четырех, причем греются и сиденья, и спинки – никаких половинчатых решений.

Русификация меню отличная – без каламбуров в формулировках, которые до сих пор встречаются у некоторых «китайцев».

Кроссовер из Кореи появился в парке «За рулем» — вот первые впечатления

Плюс ко всему в Торресе чувствуется внимание к мелочам.

К примеру, в два нажатия на центральном дисплее можно отключить задние динамики. Сколько раз в дальней дороге в других машинах мне приходилось выискивать в меню настройки баланса и сдвигать фокус в переднюю часть салона, чтобы не досаждать задним пассажирам!

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Geely представила кроссовер Galaxy M7
5 способов сократить расходы на авто
Удлинённый Tank 300 получил новые версии

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Подробный отчет с тест-драйва KGM Torres вы найдете тут.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Константин Васильев
Фото:
«За рулем»
21.03.2026 
Отзывы о KGM (Ssang Yong) Torres

