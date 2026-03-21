Кроссовер из Кореи появился в парке «За рулем» — вот первые впечатления

Нвзваны отличия корейского KGM Torres от китайских кроссоверов

KGM TORRES, 1.5Т (163 л. с.), А6, 2024 г. в.

Как только корейский KGM (бывший SsangYong) появился в нашем парке, я сразу выделил его на фоне многочисленных китайских машин.

Виден консервативный подход в эргономике. Если подогрев сидений, то всех четырех, причем греются и сиденья, и спинки – никаких половинчатых решений.

Русификация меню отличная – без каламбуров в формулировках, которые до сих пор встречаются у некоторых «китайцев».

Плюс ко всему в Торресе чувствуется внимание к мелочам.

К примеру, в два нажатия на центральном дисплее можно отключить задние динамики. Сколько раз в дальней дороге в других машинах мне приходилось выискивать в меню настройки баланса и сдвигать фокус в переднюю часть салона, чтобы не досаждать задним пассажирам!

