Насадки для болгарки — простые, недорогие и очень полезные для автомобилиста

Эксперты «За рулем» рассказали, как расширить возможности углошлифовальной машины

В детстве мы играли в конструкторы, где один двигатель приводил в движение множество самодельных игрушек: автомобильчик, ветряную мельницу, вертолетик… Похожие идеи появляются у домашних, гаражных и прочих мастеров: если некоторые инструменты мы используем редко, то почему бы не использовать для их привода один и тот же электродвигатель?

Исторически первыми распространенными электроинструментами стали электродрели – с насадок на них всё и началось. А затем народ распробовал болгарку или, как ее называют официально, угловую шлифовальную машинку (УШМ). С ней томительное распиливание ножовкой, например, мощного уголка уступило место нескольким десяткам секунд работы в искрах и летящих частицах металла. А потом появились различные «расширения».

Особенности болгарки

Чаще всего в болгарках применяется высокооборотный коллекторный двигатель, который через простейший угловой шестеренчатый понижающий редуктор приводит выходной вал. Максимальная скорость, на которую рассчитаны все основные 125‑миллиметровые круги для УШМ, равняется 11 000 об/мин.

Скорость для резки или грубого шлифования стальных заготовок вполне нормальная, особенно если учесть падение оборотов под нагрузкой – паспортная частота вращения замеряется на холостом ходу, без нагрузки.

Когда диск взаимодействует с материалом, его скорость ощутимо падает, и чем прочнее материал и выше скорость резания, тем сильнее замедляется диск.

Для многих работ с испытанными нами насадками очень желательна УШМ с регулировкой скорости вращения.

Насадки для УШМ

Адаптер «воздуходувка – пылесос» Примерная цена 1150 ₽

Грех не использовать мощный высокооборотный двигатель аккумуляторной или сетевой болгарки для создания центробежного пылесоса и одновременно нагнетателя воздуха. В гофрированном шланге возникает неплохое, до 0,13 бар разрежение, которым можно чистить, например, салон автомобиля. Правда, воздух с грязью без всякой очистки выбрасывается из второго отверстия, поэтому надо отводить патрубок куда-то подальше. А если засасывать чистый воздух, то им можно продувать различные элементы автомобиля и даже сдувать пушистый снег с кузова зимой. Гриндер (ленточно-шлифовальная) Примерная цена 1750 ₽

На резьбу вала болгарки наворачивается шкив, который заставляет двигаться «бесконечную» наждачную ленту. Устройство удобно для шлифования в узких местах. В плоских участках лента опирается на металлическую конструкцию подобно ленте конвейера на кассе в супермаркете.

Коралловый диск Примерная цена 650 ₽ за три штуки

Абразивный инструмент, который используется для зачистки, шлифовки и удаления загрязнений с различных поверхностей. Представляет собой путанку, склеенную из синтетических нитей, покрытых абразивной крошкой. Хорош тем, что продукты износа легко удаляются через поры. Жесткость бывает разная. Насадка ленточно-шлифовальная Примерная цена 4000 ₽

Насадка направляет кольцевую наждачную ленту через три шкива, один из которых приводится от вала болгарки. Участок между двумя шкивами может прогибаться. Это свойство позволяет шлифовать выпуклые поверхности.

Насадка для заточки сверл Примерная цена 500 ₽

Пластмассовое устройство крепится к кожуху болгарки с помощью трех зажимных винтов. Диск на болгарке используем стандартный. Для сверл предусмотрены 24 отверстия диаметром ­от 1,5 до 12 мм. Отверстия задают правильный угол заточки, равный 118 градусам. Советуем вначале потренироваться. Насадка для заточки сверл Примерная цена 250 ₽

Простейшее приспособление обеспечивает правильный угол заточки сверл. Диск используем стандартный. В такой заточке для достижения хорошего результата необходима изрядная доля вашего терпения и тренировки.

Насадка для шлифовки Примерная цена 700 ₽

Опорная тарелка. В центре легкосплавного диска – резьба под вал болгарки, а на рабочую поверхность прочно приклеена часть ленты-липучки с крючками. Позволяет аналогичным образом крепить самые разные шлифовальные и полировальные диски. Реноватор Примерная цена 750 ₽

Устройство, навешиваемое на болгарку, преобразует вращение вала в колебательные движения одного из нескольких инструментов: своеобразных пил или инструментов для шлифования.

Стальной пылеотвод Примерная цена 1500 ₽

Пылеотводящий кожух под пылесос имеет мощную стальную конструкцию, что исключает ее повреждение и делает практически вечной. Цепная пила для резки дерева Примерная цена 1050 ₽

Цепная пила – вообще довольно опасный инструмент, а в таком исполнении риск повышается из-за высоких оборотов болгарки. Можно использовать только на болгарках с регулировкой оборотов, и эти обороты должны быть невелики. В любом случае рекомендуем приобрести отдельную электрическую ­цепную пилу.

Станина с протяжкой Примерная цена 3500 ₽

Станина превращает болгарку в станок для четкой и безопасной резки длинномеров и изделий различного профиля. Рез можно сделать четко перпендикулярным оси профиля либо под любым заданным углом. Шлифовальный кожух Примерная цена 1000 ₽

Не секрет, что болгарка – один из самых пыле­образующих инструментов. Пластмассовый кожух устанавливается на болгарку и подсоединяется к шлангу пылесоса – желательно строительного, с водяным циклонным фильтром.

Щетка 125 мм Примерная цена 600 ₽

Щетка из стальных витых проволочек, которые очень эффективно удаляют даже толстую ржавчину или застарелую краску. Устройство довольно травмоопасно: некоторые проволочки отламываются и с огромной скоростью устремляются во все стороны в плоскости вращения. Могут втыкаться в кожу незащищенных рук. Защитная маска обязательна.

Выводы

Мы оценили многие, но далеко не все типы приспособлений для расширения возможностей болгарки. Какие-то действительно полезны, без каких-то точно можно обойтись.

Однако общий вывод повторяет почти каждую нашу экспертизу универсального инструмента: он всегда уступает специализированному, заточенному на конкретную операцию. Типичный пример – цепная пила: отдельный инструмент будет заведомо практичнее и безопаснее, чем болгарка с подобной насадкой. Если пила вам нужна раз в год, то сэкономить и купить насадку может быть оправданным. Но разве у настоящего ­хозяина такое бывает?

