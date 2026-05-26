Можно ли доверять маркировке «Честный знак»? Будут ли дорожать запчасти, много ли среди них подделок?

О ситуации на рынке автозапчастей в России рассказал эксперт Илья Плисов

Илья Плисов, член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора компании ЕвроАвто

– Куда все движется, есть ли какие-то тектонические сдвиги на российском рынке запчастей?

– В целом все довольно спокойно, несмотря на отдельные волнующие сообщения. Из хорошего: потихоньку рынок запчастей адаптируется к переменам на рынке автомобилей, на котором прочно обосновались китайские марки. Тот объем запчастей, который требуется, начал до нас доходить. Во всяком случае, с год назад. Никаких особых затруднений и с машинами ушедших марок. По крайней мере, с популярными у нас Тойотой, Маздой, Фольксвагеном, BMW и «корейцами».

– Отразилось ли на бизнесе изменение системы налогообложения?

– Конечно, повышение НДС на 2%, а в некоторых случаях на 5% или 7% не могло не сказаться. Сервисный бизнес низкомаржинальный, маржа не превышает 10%, и когда сюда влезают 7% налога, что-то приходится делать. А так как это косвенный налог и платит его, по сути, клиент, то и повышение цен неизбежно.

– Клиенты этим недовольны?

– Естественно, радости у них не возникает. Однако процесс это плавный – многое, скажем так, все еще продается по прежним ценам. Проблемы в Персидском заливе, из-за них дорожает всё. А на некоторые позиции влияет маркировка «Честный знак».

– Сейчас она обязательна для масел и шин, но к осени к ним примкнет еще целый список компонентов?

– Мы надеемся, что законопроект не успеют принять к сентябрю, и это даст некоторую отсрочку. Но вообще да – стекла, свечи, тормозные колодки, колеса в сборе будут подлежать обязательной маркировке.

– А маркировка является гарантией качества изделия?

– Поначалу я восхищался самой ее идеей: мы сделали штуку, которой нет нигде в мире – это важно само по себе. И маркировка определенно влияет на происходящие процессы. Сейчас, пока у нас некая переходная фаза, это не очень заметно. Контрафакт по-прежнему проникает. С поставщиками такого товара в дальнейшем станут работать аккуратнее.

– Весной отмечен всплеск визитов на СТО, чем он вызван?

– Скажем так, это отложенный спрос. В конце прошлого года и зимой многие выжидали – что будет. В апреле-мае как прорвало, работы у сервисов очень много – как минимум у тех, кто нормально работает.

– Что посоветуете нашим читателям, если машина сейчас просится в ремонт – везти немедленно или тянуть до последнего?

– У всех по-разному. Откладывать ремонт вообще-то обычно себе дороже. Например, изношенные колодки, если их вовремя не заменить, повлекут за собой еще ремонт тормозных суппортов и поршней. Это как со здоровьем – лучше поддерживать его в норме, чем лечить тяжелую болезнь.

– Запчасти лучше подбирать самостоятельно или довериться СТО? Можно ли покупать их, скажем, на маркетплейсах?

– Зависит от уровня компетенции. Если компетенция у вас есть – пожалуйста, выбирайте запчасти сами. Если есть сомнения – лучше обратиться к профессионалам. Касаемо маркетплейсов быть уверенным ни в чем нельзя, а по немаркированным товарам риск купить что-то не то, понятно, выше.

Получи бесплатный билет на СТО EXPO! Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – CTO Expo – стала бесплатной для наших подписчиков! «За рулем» – официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию после простой регистрации по ссылке