Лого ЗаРулем
#
МолнияCTO EXPO'26ЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиМотоШиныДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Можно ли доверять маркировке «Честный знак»? Будут ли дорожать запчасти, много ли среди них подделок?

О ситуации на рынке автозапчастей в России рассказал эксперт Илья Плисов

Илья Плисов, член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора компании ЕвроАвто
Илья Плисов, член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора компании ЕвроАвто

 Куда все движется, есть ли какие-то тектонические сдвиги на российском рынке запчастей?

 В целом все довольно спокойно, несмотря на отдельные волнующие сообщения. Из хорошего: потихоньку рынок запчастей адаптируется к переменам на рынке автомобилей, на котором прочно обосновались китайские марки. Тот объем запчастей, который требуется, начал до нас доходить. Во всяком случае, с год назад. Никаких особых затруднений и с машинами ушедших марок. По крайней мере, с популярными у нас Тойотой, Маздой, Фольксвагеном, BMW и «корейцами».

 Отразилось ли на бизнесе изменение системы налогообложения?

 Конечно, повышение НДС на 2%, а в некоторых случаях на 5% или 7% не могло не сказаться. Сервисный бизнес низкомаржинальный, маржа не превышает 10%, и когда сюда влезают 7% налога, что-то приходится делать. А так как это косвенный налог и платит его, по сути, клиент, то и повышение цен неизбежно.

 Клиенты этим недовольны?

 Естественно, радости у них не возникает. Однако процесс это плавный – многое, скажем так, все еще продается по прежним ценам. Проблемы в Персидском заливе, из-за них дорожает всё. А на некоторые позиции влияет маркировка «Честный знак».

 Сейчас она обязательна для масел и шин, но к осени к ним примкнет еще целый список компонентов?

 Мы надеемся, что законопроект не успеют принять к сентябрю, и это даст некоторую отсрочку. Но вообще да – стекла, свечи, тормозные колодки, колеса в сборе будут подлежать обязательной маркировке.

 А маркировка является гарантией качества изделия?

 Поначалу я восхищался самой ее идеей: мы сделали штуку, которой нет нигде в мире – это важно само по себе. И маркировка определенно влияет на происходящие процессы. Сейчас, пока у нас некая переходная фаза, это не очень заметно. Контрафакт по-прежнему проникает. С поставщиками такого товара в дальнейшем станут работать аккуратнее.

 Весной отмечен всплеск визитов на СТО, чем он вызван?

 Скажем так, это отложенный спрос. В конце прошлого года и зимой многие выжидали – что будет. В апреле-мае как прорвало, работы у сервисов очень много – как минимум у тех, кто нормально работает.

Лучшие посты в MAX:
Toyota может выпустить компактный пикап на базе нового RAV4
Кроссовер Tenet T4L запущен в производство полного цикла в Калуге
Продажи Volkswagen в России взлетели почти в 4 раза!

 Что посоветуете нашим читателям, если машина сейчас просится в ремонт – везти немедленно или тянуть до последнего?

 У всех по-разному. Откладывать ремонт вообще-то обычно себе дороже. Например, изношенные колодки, если их вовремя не заменить, повлекут за собой еще ремонт тормозных суппортов и поршней. Это как со здоровьем – лучше поддерживать его в норме, чем лечить тяжелую болезнь.

 Запчасти лучше подбирать самостоятельно или довериться СТО? Можно ли покупать их, скажем, на маркетплейсах?

 Зависит от уровня компетенции. Если компетенция у вас есть – пожалуйста, выбирайте запчасти сами. Если есть сомнения – лучше обратиться к профессионалам. Касаемо маркетплейсов быть уверенным ни в чем нельзя, а по немаркированным товарам риск купить что-то не то, понятно, выше.

Новые ответы ГИБДД -

Получи бесплатный билет на СТО EXPO!

  Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – CTO Expo – стала бесплатной для наших подписчиков! «За рулем» – официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию после простой регистрации по ссылке.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram