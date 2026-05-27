«Элитный пикап» Москвич: интересная экспортная модификация

«За рулем» рассказал о заводской финской модификации пикапа ИЖ-27151

Финский импортер советских автомобилей Москвич еще в конце 1940‑х годов придумал для них имя – Elite.

Позднее, в конце семидесятых, именно для Финляндии модернизировали ижевский пикап ИЖ‑27151 – его удлиненный вариант получил название Elite Pick Up. Такие ижевские пикапы поставляли и в Латинскую Америку.

Скорее всего, именно последнее обстоятельство послужило причиной того, что автомобиль обрел у нас прозвище «банановоз». На внутренний рынок такой вариант практически не поставлялся.

ИЖ 27151

