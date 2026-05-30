Эксперт Крючков помогает разобраться в иерархии колесных бронированных машин

В Саудовской Аравии на выставке вооружений World Defense Show 2026 Рособоронэкспорт представил бронетранспортер БТР-22. Это верный признак, что серийный выпуск новинки не за горами. Прототип машины специалисты могли видеть на форумах Армия под другим индексом. И здесь стоит отметить, что судьба опытных образцов российских выставок далеко не всегда заканчивается массовым производством. Другое дело мировая премьера на международной арене. Она, как говорится, обязывает.

БТР-22 разработан ООО «Военно-промышленная компания» и должен постепенно сменить в войсках машины линейки БТР-70/80/82. Заслуженное семейство старых бронетранспортеров неоднократно модернизировали, но так и не избавили полностью от ряда недостатков. А именно от не отвечающей современным требованиям баллистической и противоминной защиты, тесноты в десантном отделении, узкого проема боковой двери входа/выхода. Эти проблемы заменой агрегатов, навесных элементов защиты, боевых модулей и систем управления на давно освоенный в производстве бронекорпус уже не решить. Нужен новый бронекорпус и иная компоновка всей машины.

У нового БТР-22 силовой агрегат расположен в передней части корпуса справа.

Что и сделано в БТР-22! Судите сами. В БТР-82А было: отделение управления в лобовой части, десантное, совмещенное с боевым в средней, моторно-трансмиссионное в корме. В БТР-22 стало: моторно-трансмиссионное отделение впереди справа, управления с местом механика-водителя и командира впереди слева, боевое в средине корпуса, десантное в кормовой. Вместо боковой двери в распоряжении военнослужащих просторный проем в задней части корпуса.

Выход десанта теперь через корму. Под маскировочной сеткой солидный проем с двустворчатой дверью.

Бойцы (теперь десантников 8 вместо 7) получили травмобезопасные сиденья с подголовниками и больше свободного пространства. В том числе для ног. И, конечно, весь экипаж БТР-22 лучше защищен от поражающих факторов. Новый БТР с V-образным днищем выдерживает подрыв под корпусом и колесом до 6 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В плане баллистики машина базового оснащения способна противостоять крупнокалиберным бронебойным пулям Б-32 патронов 12,7х108 мм.

Что касается узлов и агрегатов, то от унификации по ряду позиций с бронетранспортерами прежнего поколения никто не отказывался. Колесная формула по прежнему 8х8. Трансмиссия, ходовая часть и силовая установка содержат проверенные временем агрегаты. В базовом оснащении БТР-22 комплектуют уже знакомым пулеметно-пушечным модулем от БТР-82А с 30 мм пушкой 2А72 и 7,62 мм пулеметом. Но корпус новинки исходно спроектирован под применение разных боевых модулей, в том числе самых современных. На World Defense Show продемонстрировали один из вариантов – необитаемую оружейную станцию Баллиста с 30 мм пушкой 2А42, 7,62 мм пулеметом, двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса Конкурс-М, прицелом с телевизионным каналом, тепловизором и лазерным дальномером.

Базовый вариант вооружения БТР-22 модуль БППУ от БТР-82А прошлого поколения.

Поскольку масса БТР-22 почти на 5 тонн больше, чем у БТР-82А, для сохранения подвижности потребовался более мощный двигатель.

В моторно-трансмиссионном отделении расположен рядный шестицилиндровый дизель ЯМЗ-53603 мощностью 330 л.с. В итоге максимальная скорость БТР-22 больше, чем у машин старого поколения, и составляет 85 км/ч. Сохранена и плавучесть. На воде новинка способна передвигаться со скоростью до 10 км/ч.

Внешний облик БТР-22 имеет определенное сходство с моделями перспективной платформы Бумеранг. Так вот, новинка не заменяет машины будущего. Они в разных весовых категориях. Бронетранспортеры старого поколения имеют боевую массу порядка 15-16 тонн, БТР-22 – 20 тонн, бумеранги – под тридцать тонн (при более чем в два раза более мощном двигателе). Для подтверждения тезиса данные машин сведены в таблицу. К тому же, при всем внешнем сходстве с бронетранспортером, на Парадах Победы нам показывают колесную БМП К-17 на платформе Бумеранг с куда более мощным бронированием и вооружением.

Боевая машина пехоты К-17 на платформе Бумеранг.

О внешности же бронетранспортера К-16 на перспективной платформе можно судить по 3D модели:

Бронетранспортер К-16 на платформе Бумеранг.

Таким образом, освоение Бумеранга в производстве требует времени и существенных затрат. А БТР-22 с новым корпусом, но рядом уже освоенных узлов, можно поставить на поток достаточно быстро. При этом получим бронетранспортер, превосходящий по многим параметрам машины старого поколения, с ценой явно ниже, чем у Бумеранга.

Характеристики БТР-82А, БТР-22, К-17:

БТР-82А БТР-22 К-17 Боевая масса, тонн 15,4 20 ,0 28,6 Экипаж, чел. 3 3 3 Десант, чел. 7 8 8 Длина, мм 7580 7560 8805 Ширина, мм 2985 3070 3187 Высота, мм 2725 3100 3185 Клиренс, мм 475 475 450 Двигатель/мощность, л.с. 300 330-360 750 Коробка передач М5 М5 А6 Максимальная скорость, км/ч 80 85 100 Запас хода, км 700 700 800

