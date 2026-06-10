Популярный бренд подготовил особые новинки для России: подробности

Концерн Changan в 2026 году серьезно расширит российскую линейку

Changan ударно провел в России 2023 год: выдал россыпь новинок и гамму из почти полутора десятков моделей – самую широкую на рынке.

Спустя три года концерн снова планирует удивить. Уже вышли компактный кроссовер CS35 Max, обновленный бестселлер Uni-S с полным приводом и первенец линейки Deepal – гибридный внедорожник G318. Пауз с дальнейшими запусками не предвидится.

Changan Uni-V

Стильный лифтбек Changan Uni-V продается у нас с турбомотором мощностью 181 л. с. и роботом. Скоро подоспеет версия с двигателем 2.0 на 235 сил и 8‑ступенчатым автоматом Aisin. Пушка! В Китае этот мотор на 10 «лошадей» мощнее, и с ним машина набирает сотню за 6,3 с, разгоняясь до предельных 215 км/ч. Российская версия окажется чуточку медленнее, но всё равно будет едва ли не самой шустрой среди всех легковушек на рынке. Привод у обеих – передний.

Надеемся увидеть и весь объем обновок, которые Uni-V примерил в Китае летом 2025 года. Спереди теперь глухая панель вместо решетки радиатора, весь потребный объем воздуха поступает через нижний воздухозаборник. Дверные ручки не выдвижные, а под нижний хват. Такие эстетичнее, удобнее и безопаснее. Диффузор заднего бампера стал более выраженным, выхлоп разведен на четыре патрубка.

Интерьер сделали более традиционным. Комбинация приборов перенесена ближе к рулю. Центральный дисплей вырос до 14,6 дюйма, хотя ряд физических кнопок под ним сохранен. Перекомпонован центральный тоннель. Руль стал не таким сплюснутым.

Uni-V 2025 года выпуска стоит в России 3,36–3,43 млн рублей.

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Avatr 06T

Красивый спортуниверсал Avatr 06T – не про нашу честь. В Китае сейчас всплеск интереса к «сараям», поэтому таких премьер случается по несколько за год. Модель выполнена в стилистике других Аватров, однако сложно избавиться от ассоциаций с такими машинами, как Porsche Taycan и Panamera. В качестве опции предлагаются видеокамеры вместо боковых зеркал. Внешние дверные ручки в свете грядущих законодательных ограничений сделали традиционными.

Передняя панель ни на шаг не отступает от фирменного стиля. Второй ряд просторный, со всеми удобствами. Багажник по-премиальному отделан ворсом и очень вместителен. Запаски нет, под полом только небольшой органайзер. Длина автомобиля 4940 мм, между осями у него 2940 мм.

Гибридный Avatr 06T оснащен турбомотором 1.5 и парой электродвигателей общей мощностью 503 л. с., причем оба они располагаются сзади, так что машина заднеприводная. Запас хода на электричестве – 330 км.

У электромобиля может быть два или три электромотора. Первый вариант мощностью 682 л. с. – заднеприводный. Исполнение AWD предлагает водителю 968 сил и разгон до сотни за 2,8 с. В зависимости от варианта автономность на одной зарядке составляет от 680 до 740 км.

В оснащение войдут лидар и программное обеспечение от концерна Huawei, массажеры всех сидений, адаптивная подвеска со сканером покрытия на лобовом стекле. В переводе на наши деньги Avatr 06T стоит в Китае максимум 3,2–3,3 млн рублей.