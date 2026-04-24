3,9 секунды до 100 км/ч, цена — от 6,65 млн: спорткар или все-таки нет?

Эксперт»За рулем» протестировал лифтбек Avatr 12, созданный в партнерстве с Huawei

Avatr 12 (предлагается читать это как «один два») – вторая модель электрического бренда Чангана. Но на самом деле этот лифтбек – дитя трех родителей.

Сердца трех

Changan занимался автомобильной составляющей, Huawei поставляет электромоторы и развлекательный центр. А питает всё батарея CATL на 94 кВт·ч, которой должно хватать на 610 км по циклу WLTP. В реальности получается 450–500 км – если не злоупот­реблять резкими ускорениями.

Два электромотора суммарно выдают 578 л. с., и сотню Avatr набирает быстрее четырех секунд – несмотря на две с лишним тонны веса. Но если на динамике масса почти не сказалась, то о спортивных ощущениях на извилистой дороге забудьте.

В затычных поворотах по пути из Красной Поляны в Сочи чертыхаюсь, перехватывая «формульный» руль. На асфальте автодрома Сириус (кусочка бывшей сочинской трассы Формулы‑1) намеки на гоночную сущность тоже не оправдываются: электромобиль точно, но всё же тяжело встает на траекторию.

Avatr 12. Цена в России от 6 560 000 ₽

А после нескольких боевых кругов шины и тормоза запахом намекают, что лишний вес для спорта вреден. Даже могучие тормоза Brembo, способные остановить Avatr за 35 метров, не могут сопротивляться двум с половиной тоннам.

Этот лифтбек – прежде всего про комфорт. Пневмоподвеска с управляемыми амортизаторами CDC от компании ZF дает неожиданно достойную для колес диаметром 21 дюйм плавность хода – более приятную, чем у кроссовера Avatr 11.

Дорожный космолет

Да, Avatr 12 – это скорее шоукар, нежели спорткар или суперкар. Салон – космос! Под лобовым стеклом раскинулась длиннющая панель с виджетами, из-под красивых изгибов струится свет… Завораживает так, что даже лазить по меню большого «телевизора» не хочется.

В электромобиле установлена сим-карта, чтобы всегда был доступ к сети. Также можно раздать интернет со смартфона. Двери открываются замаскированными клавишами. Механические ручки спрятаны в дверных подлокотниках.

Интерьер? Скорее убранство космического корабля. На выбор есть три цвета материалов. Виджеты под лобовым стеклом можно выбирать на любой вкус и цвет. Гарантия на электрическую часть составляет 8 лет или 160 тысяч км. На автомобильную – 5 лет и 120 тысяч км.

В меню есть несколько саундтреков для движения. Звук суперкара не к месту, а вот два других – «квант» и «космос» – другое дело. Завывания в духе космолета из фантастического фильма этой машине в тему.

Кстати, а как из нее выйти? Кнопка открытия двери сливается с дверной картой. Молодцы китайцы, что побороли эту вакханалию – к 2028 году все новые автомобили на их рынке приобретут механические ручки.

Кресло переднего пассажира можно отрегулировать с заднего ряда. Боковые камеры вместо зеркал – опция. Изображения с наружных и салонного «зеркал» можно записывать – как видео, так и фото.

Сиденье переднего пассажира снабжено «функцией нулевой гравитации».

Еще бы запретить наружные камеры вместо зеркал. Сделаны они у Аватра лучше, чем в Audi e‑tron (ЗР № 11, 2020): качество картинки выше, а изображения выводятся под передние стойки на панель виджетов, что удобнее. Но физические зеркала – лучше! Благо Avatr 12 можно купить и с ними, попутно сэкономив 150 тысяч рублей.

На втором ряду много места, но к посадке есть вопросы: подушка стоит низко, а ноги нельзя убрать под переднее сиденье.

В следующей серии

На очереди у официального Аватра в России – пятиметровый кроссовер 07, который может стать самой популярной моделью бренда, потому что это гибрид, а не «чистый» электромобиль. Генератор приводится 1,5‑литровым турбомотором мощностью 156 л. с. Два электромотора выдают 492 л. с., хотя есть и заднеприводная версия.

Искусство для избранных

В России Avatr 12 доступен в четырех версиях. Автомобили адаптированы для российского рынка: зимний пакет, русификация, зарядное гнездо CCS2 c быстрой зарядкой мощностью до 240 кВт вместо китайского GB/T.

Самый дешевый (если это слово можно применить) заднеприводный Avatr 12 стоит 6,65 млн рублей. Три остальные версии полноприводные, а топовый Dynamic дороже на миллион. Это если без камер вместо зеркал, а самая космическая версия обойдется в 7,8 млн.

Разгон 0–100 км/ч, с 3,9

Макс. скорость, км/ч 220

Длина / ширина / высота / база, мм 5020 / 1999 / 1450 / 3020

Дорожный просвет, мм 120–165

Объем багажников, л 425+65

Снаряженная / полная масса, кг 2325 / 2700

Двигатели два синхронных электродвигателя на передней и задней осях, суммарно 578 л. с., 650 Н·м

Емкость батареи, кВт·ч 94,5

94,5 Запас хода на электротяге, км 610

