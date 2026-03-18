Стоимость продвинутого фастбека от люксового бренда изменилась: называем цены

Avatr 12 2026 года подорожал в России почти на 400 тысяч рублей

Люксовый бренд Avatr, принадлежащий концерну Changan, актуализировал российские цены на свое электрическое гран-купе Avatr 12.

Стоимость автомобилей 2026 модельного года выросла на 340–390 тысяч рублей по сравнению с версиями 2025-го, что в процентном соотношении составляет от 4,4% до 5,1%.

Сколько теперь стоит Avatr 12

  • 12_1 (задний привод): 6 990 000 рублей
  • 12_2 (полный привод): 7 490 000 рублей
  • 12_3.1 (полный привод): 7 990 000 рублей
  • 12_3.2 (топ-версия): 8 190 000 рублей

Напомним, что официальные продажи модели в России стартовали в декабре 2025 года. Автомобиль выделяется футуристичным дизайном, разработанным под руководством экс-дизайнера BMW Надера Фагихзаде. Среди ключевых особенностей – опциональные камеры вместо традиционных зеркал заднего вида и огромная панорамная крыша площадью 2,57 м. Инженерам также удалось добиться выдающейся аэродинамики: коэффициент лобового сопротивления (C) составляет всего 0,21.

Модель предлагается в двух вариантах привода. Заднеприводная версия (12_1): оснащается одним электромотором мощностью 313 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды.

У полноприводных версий два мотора выдают суммарные 578 л. с., что позволяет разгоняться до сотни всего за 3,9 секунды.

Все модификации используют тяговую батарею CATL емкостью 94,53 кВт·ч. Запас хода по циклу NEDC составляет 610 км для моноприводной версии и 565 км для полноприводной.

Все официально поставляемые автомобили имеют русифицированную мультимедиа, встроенную eSIM, поддержку отечественного мобильного приложения для удаленного управления, зимний пакет и зарядный разъем европейского стандарта CCS Combo 2.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7 с расходом топлива 2 л на 100 км.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото: Avatr
18.03.2026 
