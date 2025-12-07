В России начались продажи крутого фастбека с пожизненной гарантией

Продажи фастбека Avatr 12 стартовали в РФ с ценами от 6,5 до 7,65 млн рублей

Компания Changan, представляющая марку Avatr в России, сообщила о начале продаж электрического фастбека Avatr 12.

Avatr 12

Автомобиль доступен в четырех комплектациях, начиная с базового Advance за 6 500 000 рублей и заканчивая топовым Dynamic Pro за 7 650 000 рублей. Уникальной особенностью модели является пожизненная гарантия, которая предоставляется только первым покупателям.

Дизайн Avatr 12 был разработан под руководством Надира Фагизаде. Автомобиль имеет аэродинамичный кузов, скрытые дверные ручки, камеры вместо зеркал в комплектации Dynamic Pro и большую панорамную крышу.

Avatr 12 обладает отличной динамикой, разгоняясь до 100 км/ч всего за 3,9 секунды благодаря мощному переднему асинхронному мотору и заднему синхронному двигателю. Совокупная мощность составляет 578 л.с.

Интерьер Avatr 12

Пневмоподвеска позволяет регулировать дорожный просвет от 120 до 165 мм, а система интеллектуального контроля амортизаторов снижает крены кузова при высоких скоростях.

Перед выходом на российский рынок автомобиль был полностью адаптирован: в нем установлена мультимедиа на русском языке, интегрирована eSIM-карта российского образца, разработано мобильное приложение для управления автомобилем и добавлен зимний пакет.

