Китайцы начали отказываться от модных выдвижных ручек

Компания Changan представила обновленный фастбэк Avatr 12

Популярный (по меркам сегмента) в РФ бренд Avatr провел в Китае презентацию обновленного электрического фастбэка Avatr 12.

Все китайские автомобили хотят оснащать механическими дверными ручками

Одним из наиболее заметных внешних отличий от текущей версии стали полускрытые дверные ручки взамен нынешних выдвижных, безопасность которых в последнее время вызывает у властей КНР сомнения: есть риск отказа электронных механизмов при ДТП или экстремальных погодных условиях. По всей видимости, руководство Avatr готовится к изменениям в законодательстве, которые могут свестись к полному запрету скрытых выдвижных механизмов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны


Из прочих нововведений в Avatr 12 можно выделить новый комплекс ассистентов вождения Huawei Qiankun Smart Driving ADS. Ожидается, что базовая цена на обновленные Avatr 12 составит 300-320 тысяч юаней, то есть 3,4-3,5 млн рублей. Напомним, в РФ текущая версия стоит от 6,5 до 7,65 млн рублей.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
20.01.2026 
