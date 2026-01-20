Китайцы начали отказываться от модных выдвижных ручек

Компания Changan представила обновленный фастбэк Avatr 12

Популярный (по меркам сегмента) в РФ бренд Avatr провел в Китае презентацию обновленного электрического фастбэка Avatr 12.

Одним из наиболее заметных внешних отличий от текущей версии стали полускрытые дверные ручки взамен нынешних выдвижных, безопасность которых в последнее время вызывает у властей КНР сомнения: есть риск отказа электронных механизмов при ДТП или экстремальных погодных условиях. По всей видимости, руководство Avatr готовится к изменениям в законодательстве, которые могут свестись к полному запрету скрытых выдвижных механизмов.

Из прочих нововведений в Avatr 12 можно выделить новый комплекс ассистентов вождения Huawei Qiankun Smart Driving ADS. Ожидается, что базовая цена на обновленные Avatr 12 составит 300-320 тысяч юаней, то есть 3,4-3,5 млн рублей. Напомним, в РФ текущая версия стоит от 6,5 до 7,65 млн рублей.

