Электромобили в России — продажи продолжают падать

Сергей Целиков: в 2025 году рынок электромобилей просел на 30%

За 2025 год россияне купили 12,5 тысяч новых легковых электромобилей, что на 30% меньше, чем в 2024-м, когда в РФ было продано 17,8 тысяч электрических машин.

Названы самые ожидаемые автоновинки в РФ на фоне роста утильсбора

Причем результат 2025 года не дотянул даже до показателей 2023-го (14,1 тыс шт), а бессменный бестселлер Zeekr, в последние месяцы 2025 года потерявший лидерство, по итогам года все же остался на первой строчке, но с потерей 60% от прошлогодних объемов. Но вот второе место по итогам года – у липецкого Evolute с приростом в 45%, а третье – у калининградского АмберАвто, «уронившего» цены на единственную модель А5 и прибавившего сразу на 656%!

Правда, в последние месяцы продажи АмберАвто падали, и поэтому ближайшие конкуренты Avatr и Москвич, замкнувшие годовой Топ-5, фактически наступают на пятки. При этом московскому заводу в этом существенно помогают корпоративные продажи – реализация Москвичей физлицам минимальна, отмечает эксперт.

Источник:  Сергей Целиков
