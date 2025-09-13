Популярному дизайнерскому тренду скоро придет конец. Он небезопасен

Китайские власти рассматривают полный запрет скрытых дверных ручек в автомобилях

Китайские автомобильные регуляторы активно разрабатывают всеобъемлющий запрет на полностью выдвижные дверные ручки, которые стали характерным элементом современных транспортных средств, особенно среди производителей автомобилей на новых источниках энергии.

Согласно предварительным обсуждениям, новый регламент может вступить в силу с июля 2027 года, после чего все новые автомобили, продаваемые на рынке КНР, должны будут соответствовать обновленным стандартам безопасности.

Основной причиной потенциального запрета называют многочисленные риски, связанные с отказом электронных механизмов в критических ситуациях, таких как дорожно-транспортные происшествия или экстремальные погодные условия.

Планируется, что полностью выдвижные ручки окажутся под запретом, тогда как полувыдвижные конструкции сохранят разрешение при условии гарантированной возможности механического открывания.

Отраслевые эксперты отмечают, что подобные изменения потребуют значительных корректировок в проектах многих автопроизводителей, которые уже уведомлены о возможных нововведениях.

Статистика краш-тестов и национальная система расследования аварий демонстрируют тревожные показатели: лишь 67% успешных открываний дверей с электронными ручками при боковых столкновениях против 98% у механических аналогов. Кроме того, участились случаи замерзания и коротких замыканий механизмов, что приводило к блокировке пассажиров внутри транспортных средств. Потребители также жалуются на повышенный риск травматизма и ненадежность конструкции в повседневной эксплуатации.

Таким образом, китайские власти демонстрируют готовность жертвовать эстетикой и модными тенденциями в пользу практичности и безопасности.

Это решение может побудить и другие страны пересмотреть свои подходы к дизайну автомобилей и ужесточить стандарты.