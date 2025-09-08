Этот гибридный автомобиль чаще всего выбирают россияне

Сергей Целиков: В августе лидером среди подзаряжаемых гибридов стал Voyah Free

В августе 2025 года продажи PHEV в России показали умеренный рост в годовом сравнении, но сократились относительно июля, а в сегменте сменился лидер.

По данным генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, в августе 2025 года на учет было поставлено 2766 подключаемых гибридов, что на 3% больше, чем годом ранее (2682 шт.), но на 3% меньше, чем в июле (2844 шт.).

Главным событием в этом сегменте стала смена лидера: модель Voyah Free с результатом в 664 проданных экземпляра стала самым популярным PHEV, обогнав прежних фаворитов. Ее продажи выросли на 61% по сравнению с августом 2024 года.

Прежний лидер, Lixiang L7, вместе с собратьями L6 и L9 теперь составляет группу догоняющих.

Несмотря на то, что бренд Lixiang в целом сохраняет лидерство по итогам восьми месяцев, его продажи за этот период сократились вдвое.

Примечательным стало появление в топ-5 новинки – Geely Galaxy Starship 7, которая заняла пятое место с результатом в 115 машин, несмотря на то, что ее поставки в Россию осуществляются по схеме альтернативного импорта.

Замыкают топ-10 популярных гибридов модели Voyah Dream, Aito M5, гибридная версия BMW X5, а также Evolute I-Space и WEY Coffee 01.