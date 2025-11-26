#
Модные выдвижные ручки — проверяем, откроются ли в мороз!

«За рулем» проверил работоспособность выдвижных ручек Haval F7 при заморозках

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов поделился впечатлениями от эксплуатации редакционного кроссовера Haval F7 нового поколения.

В центре внимания – выдвижные ручки, по которым есть вполне закономерные сомнения: будут ли четко срабатывать при минусовых температурах и осадках? Что греха таить: на некоторых машинах эти ручки отказываются «принимать» русскую зиму – моторчик не справляется, и ручки просто не выезжают из пазов. Поэтому в случае с Haval F7 эксперт заранее сымитировал сложные погодные условия.

А именно – после мойки ручки специально были оставлены влажыми, чтобы в ночных заморозках создать им максимально неприятные условия работы. Что же случилось с модными «выдвигушками» наутро? И как на новом Haval F7 обстоят дела с бесключевым доступом? Смотрим видео!

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 44
26.11.2025 
Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-66