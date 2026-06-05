Жесть! Посмотрите, что творится внутри порогов машины

«За рулем» рассказал, когда кузов машины начинает ржаветь — и как этого избежать

Историю совсем не безоблачной жизни кузовного металла под слоем лакокрасочного покрытия живописует в новом номере «За рулем» Илья Хлебушкин.

Он рассказывает, что на заре массового автомобилестроения ставка в борьбе с коррозией делалась на толщину металла, позже – на щедрые слои цинка. А сейчас все начинается на этапе компьютерного моделирования: можно просчитать кузов так, чтобы вода не задерживалась на «полках», а уходила через продуманные дренажи. Инженеры проектируют кожухи, закрывающие пазухи от грязи, продумывают вентиляцию полостей, чтобы конденсат меньше скапливался и лучше высыхал на ходу.

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Однако экология диктует переход на менее стойкие водорастворимые краски, а экономия на производстве заставляет «оптимизировать» каждый грамм защитного материала, будь то грунт, герметик или пластизоль.

Зимой в нижней части кузова царит адская смесь: перепады температур, влага, реагенты. Внутри порогов вовсе не сухо и не чисто – конденсат проникает в микрощели швов из-за капиллярного эффекта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»

– Ржавчина не приходит по расписанию. Нет такого дня, когда вчера кузов был идеален, а сегодня начал ржаветь.

Коррозия начинается прямо на заводе, в момент сварки и окраски – просто сначала она движется со скоростью улитки. Какое-то время ее сдерживают эластичная краска, свежий грунт и отсутствие усталостных напряжений. Но как только покрытия стареют, теряют эластичность, обрастают сеткой микротрещин и сколов – процесс переходит в активную фазу.

Поэтому специалисты уверяют, что в антикоррозионной защите, как в медицине, лучшее лечение – профилактика. Коррозия – это естественное завершение жизни любого металла, но отодвинуть ее тем реальнее, чем раньше начать этим заниматься. Лучше – на новой машине.

Как и где зарождается коррозия, чем ее остановить и насколько хватает современного антикора? Об этом – в июньском «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Невидимый фронт» из журнала «За рулем» № 06 за 2026 год.