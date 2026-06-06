БТ-3Ф и ACV: что лучше для транспорта «черных беретов»

Эксперт Крючков сравнил боевые машины морской пехоты России и США

Даже узкоспециализированная военная техника должна уметь выполнять разные задачи. От бронированных амфибий требуются достойные показатели при выполнении чисто сухопутных операций, возможность применения в составе мотострелковых подразделений, способность к действиям в составе механизированных групп с танками и БМП. Но все же во главе угла остается умение плавать и доставлять морских пехотинцев с десантного корабля на берег.

Посмотрим, какой концепции придерживались разработчики современных боевых машин морской пехоты России и США.

За океаном, начиная с 2020 года, стали постепенно заменять старые гусеничные амфибии AAV7 на свежие ACV (Amphibious Combat Vehicle). Причем новейшая машина четко следует моде: в ее основе не гусеничное, а колесное шасси формулы 8х8.

Бронетранспортер для морской пехоты ACV-P (слева) и экспериментальный «разведчик» ACV C4/UAS на его базе (справа).

В итоге морпехи США получили 35-тонного монстра длиной больше девяти метров. При этом он вмещает меньше десантников (13 против 21), крупнее и тяжелее предшественника, имеет меньшую грузоподъемность и скорость на плаву. Тогда ради чего все затеяно? Выигрыш в баллистической и противоминной защите, запасе хода на суше. А еще, цитируем, «найден баланс между морской и сухопутной мобильностью». Проще говоря, рядом параметров, в том числе мореходных, пожертвовали ради большей скорости на суше (105 против 72 км/ч) и лучшей защиты.

ACV оснащен 6-цилиндровым рядным турбодизелем Iveco рабочим объемом 15,9 литра. В составе трансмиссии 7-ступенчатая автоматическая коробка передач Allison 4800SP. Версию машины для перевозки личного состава (бронетранспортер ACV-P) ради огневой поддержки десанта оснащают дистанционно управляемым модулем вооружения М-153 с 12,7 мм пулеметом или 40 мм автоматическим гранатометом. Мореходные свойства амфибии: машина работоспособна в открытом море при волнении 3 балла по шкале Дугласа (волна до 1,25 метра) и высоте прибойной волны до 2,8 метра.

Основное назначение ACV – доставка морской пехоты от большого десантного корабля на берег.

Основные характеристики ACV-P

Габариты (длина, ширина, высота): 9200х 3100х2900 (по корпусу) мм.

Полная масса: 35 000 кг.

Грузоподъемность: 3300 кг.

Экипаж: 3+13 человек.

Мощность двигателя: 700 л.с.

Максимальная скорость: 105 км/ч.

Максимальная скорость на плаву: 11 км/ч (6 узлов).

Запас хода: на суше – 523 км, на воде – не менее 12 морских миль.

До последнего времени в распоряжении наших «черных беретов» были мореходные версии боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А. Речь, конечно, о более или менее современных образцах вооружения – незаменимую «мотолыгу» МТ-ЛБ в счет не берем. По сути, морпехам не хватало специализированной модели на смену колесному бронетранспортеру: с усиленным бронированием, большей вместительностью, лучшими мореходными свойствами. Такая машина в прошлом году прошла государственные испытания.

БТ-3Ф с дистанционно управляемым модулем вооружения.

В основе разработки широкая унификация с уже принятыми на вооружение образцами и гусеничное шасси. Последнее предпочтительнее с точки зрения выхода из воды на неподготовленный берег и высокой проходимости на суше.

Новинка с индексом БТ-3Ф создана на базе боевой машины БМП-3Ф и унаследовала от нее дизельный двигатель УТД-29 рабочим объемом 26,5 литра, ходовую часть, трансмиссию с четырехступенчатой полуавтоматической коробкой передач, водометные движетели и алюминиевую броню. Не удивительно, что амфибийный бронетранспортер БТ-3Ф обладает лучшими чертами прототипа: высокой подвижностью, защищенностью, плавучестью, ремонтопригодностью.

Помимо прямого назначения, БТ-3Ф можно использовать для транспортировки грузов и буксировки артиллерийских систем.

Корпус новинки отличается от БМП-3Ф развитой рубкой и отсутствием башни, что позволило рационально использовать внутреннее пространство и принять на борт двух членов экипажа и до пятнадцати десантников! При этом габариты бронетранспортера вполне компактные, а полная масса – меньше двадцати тонн. Защитные свойства машины заметно лучше, чем у колесного БТР-82А. Лобовая проекция новинки противоснарядная, борта противопульные, вплоть до калибра 12,7 мм. Предусмотрена защита от подрыва на противопехотных минах, противодроновые и противокумулятивные навесные комплекты.

В базовом варианте собственное вооружение БТ-3Ф состоит из двух курсовых 7,62 мм пулеметов ПКТМ и крупнокалиберного 12,7 мм пулемета Корд в дистанционно управляемом модуле. Мореходные свойства: новый бронетранспортер можно применять при волнении до 3 баллов.

На базе нового бронетранспортера создают модификации. На этом БТ-3Ф установлен противотанковый комплекс управляемого вооружения Корнет. Корпус боевой машины оснащен дополнительными экранами и противокумулятивными решетками.

Основные характеристики БТ-3Ф

Габариты: 6715х3300х3000 (по боевому модулю) мм.

Полная масса: 18 900 кг.

Экипаж: 2+15 человек.

Мощность двигателя: 500 л.с.

Максимальная скорость: 70 км/ч.

Максимальня скорость на плаву: 10 км/ч (5,4 узла).

Запас хода: на суше – 600 км (на плаву – до 7 часов).

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