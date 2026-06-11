Почему номера авто теперь привязаны к прописке владельца?

Глава ГАИ разъяснил особенности присвоения кода региона при получении госномеров

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Раньше выдавали номера с кодом региона, в котором расположено МРЭО. Сейчас – с кодом региона прописки. Зачем изменили старый порядок и есть ли из него исключения?

Исмаил, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Таково требование законодательства РФ. В соответствии с Правилами государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции МВД (утверждены постановлением Правительства от 21 декабря 2019 г. № 1764) присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца транспортного средства.

Регионом места регистрации владельца ТС является субъект Российской Федерации, подлежащий внесению в регистрационные данные транспортного средства. Он указывается в документе, удостоверяющем личность гражданина РФ.

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Исключения предусмотрены для определенных категорий собственников транспортных средств. К таковым, в частности, относятся граждане, не имеющие регистрации по месту жительства (в данном случае вносится адрес, указанный в свидетельстве о регистрации по месту пребывания), иностранные граждане и лица без гражданства, временно или постоянно проживающие на территории РФ (вносится адрес регистрации по месту жительства на территории РФ, указанный в документе, удостоверяющем личность, либо в виде на жительство, либо в разрешении на временное проживание).

О том, как оставить за собой номерные знаки при перерегистрации автомобиля, рассказано тут.