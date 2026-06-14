Модельный ряд новой российской марки пополнился просторным кроссовером

«За рулем» сообщил подробности об оснащении кроссовера Tenet T4L

У марки Tenet вышел новый кроссовер T4L. С обычной «четверкой» у него общее оформление передней части кузова.

Tenet T4L

Однако по профилю, корме, интерьеру и габаритам очевидно, что T4L – это одна из, кажется, бесконечных вариаций семейства Chery Tiggo 7 и родственник модели Tenet T7.

Кроссовер оснащен турбомотором 1.5 на 147 сил, 6‑ступенчатым роботом и передним приводом. Версии 4×4 есть и у Т4, и у Т7, так что появление всех ведущих колес у Т4L, полагаем, вопрос времени. В ОТТС прописана возможность установки фаркопа. Есть полный комплект зимних опций. Медиасистема поддерживает подключение по протоколам Android Auto и Apple CarPlay.

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Tenet T7 в моноприводном исполнении стоит от 2,54 до 2,74 млн рублей в зависимости от года выпуска и оснащения. Более простая модель Т4L – от 2 259 000 рублей.

Интерьер Tenet T4L

Практически одновременно компания АГР объявила о запуске на калужском заводе сборки двигателей для автомобилей Tenet и Jeland. Это турбомоторы 1.5 (147 л. с.), 1.6 (150 и 197 л. с.) и 2.0 (197 и 249 л. с.). Производство рассчитано на 150 тысяч агрегатов в год с перспективой увеличения мощностей вдвое. Локализована не только сборка, но и некоторые компоненты – в частности, поршни и свечи зажигания.

Плюсы и минусы самых доступных кроссоверов Belgee и Tenet перечислены тут.