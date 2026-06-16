Ремонт тормозной магистрали своими силами — подробный гайд

Как заменить проржавевшую трубку тормозной магистрали: способы ремонта

На автомобилях начала ХХ века между передней и задней частями, как правило, тянулись всего две трубочки: тормозная – к колесам задней оси, и топливная – от бака до мотора. В наше время трубок стало больше – начиная от омывателя заднего стекла до всяческих адсорберов. Но самыми важными по-прежнему считаем трубки, подводящие жидкость к тормозным механизмам колес.

В современном автомобиле к каждому из колес идут отдельные магистрали для тормозной жидкости, выполненные из стальной тонкостенной трубки. Со временем они корродируют – вплоть до потери герметичности. Как следствие – выход из строя одного контура и весьма посредственные возможности торможения. Педаль проваливается – остается только максимально давить на нее. У недорогих машин трубки защищает от коррозии цинковое покрытие и покраска. Но эти меры не всесильны: ржавчина появляется в местах креплений, а также возле присоединительных штуцеров. На автомобилях подороже трубки прячут в полимерную оплетку.

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Что делать?

Проржавевшую трубку нужно менять. Самое правильное – целиком. А вот трубки, идущие под днищем автомобиля к задним колесам, иногда ремонтируют, установив вставки вместо проржавевшего участка. Но возле колеса трубка обычно бывает сильно поврежденной, поэтому лучше заменить ее в сборе.

На маркетплейсах можно приобрести недлинные медные трубки – развальцованные и с уже установленными штуцерами.

Короткие трубки, особенно для массовых отечественных автомобилей, имеются в продаже. Они стальные, с цинковым покрытием, и уже имеют все нужные изгибы и присоединительные штуцеры.

Если мы готовы заменить только часть трубки, то можно установить соединительную муфту. Муфта А требует развальцовки обоих концов соединяемых магистралей, что со стальной трубкой, да еще подпорченной коррозией, будет затруднительно. Муфта типа Б использует соединение, весьма распространенное при установке газобаллонного оборудования. На трубку надевается обжимающаяся втулка. В инструкции пишут, что соединение можно использовать только как временное.

А вот даже не самые длинные трубки для иномарок – это уже экзотика. Что же говорить о протяженных магистралях, идущих от блока АБС до тормозных шлангов, подводящих жидкость к задним колесам? В общем, придется изготавливать тормозную трубку на месте и по месту.

Сколько сэкономите?

У автомобиля Mercedes-Benz С‑класса (W204) на двенадцатом году жизни при пробеге около 100 тысяч км по «пересоленной» Москве потекла тормозная трубка, подводящая жидкость к правому заднему колесу. Утечка не очень сильная, просто стал снижаться уровень в бачке.

Тормозная трубка нестарого и, вообще-то, премиального автомобиля Mercedes-Benz С‑класса (W204), выглядит печально. Она вскоре и прохудилась…

На одном сервисе предложили провести работы по замене двух задних трубок за 50 тысяч рублей с демонтажем бензобака и подрамника задней подвески. Более ловкие ребята просто продели трубки под баком и подрамником за вдвое меньшие деньги.

Но в любом случае речь шла о ремонтных медных трубках, у которых на концах нужно было выполнить соединители с другими элементами системы.

Материалы

До середины прошлого века тормозные трубки делали из меди, затем перешли на сталь. Причины очевидны: стальные дешевле и, при прочих равных условиях, прочнее.

Чтобы обеспечить трубке ровный торец, ее следует резать труборезом.

Кроме того, медная трубка в местах сопряжения со стальными штуцерами провоцирует коррозию последних. Дело в том, что сталь и медь имеют разные электрохимические потенциалы. В гальванической паре сталь является анодом и подвергается коррозии (растворяется, отдавая электроны). Медь же становится катодом, на котором происходит восстановление.

Зажимаем трубку в приспособлении (при этом выступание трубки определяем по линии) и обеспечиваем ее заглубление оправкой.

Вворачиваем предварительно смазанный резьбовой пуансон до упора.

Тем не менее, для самостоятельного изготовления тормозных трубок применяется именно медь. Трубка из нее легко гнется руками по самым причудливым конфигурациям, и на ней легко сформировать наконечники. Ну а с коррозией нужно бороться, обработав соединения антикоррозионными препаратами.

Разобрав приспособление, получаем качественную развальцовку.

При использовании универсального приспособления выбираем отверстие с надписью 3/16 дюйма. Зажимаем трубку, вращая оба винта так, чтобы выступание было примерно равно диаметру.

Медную трубку для замены магистрали к заднему колесу можно просто отмотать из бухты, пропуская ее конец под баком и элементами подвески. А потом в нужных местах сформировать изгибы и выполнить наконечники.

Устанавливаем в отверстие трубки грибок-пуансон. Если отверстие в трубке немного завальцевалось при обрезке, его нужно слегка прочистить, чтобы грибок вошел ­свободно.

Стальные же трубки очень сложно гнуть без приспособлений. Правда, известен способ, требующий предварительно заморозить в трубке воду, но это уже из области фантастики.

Упираемся нажимным винтом струбцины в грибок и вдавливаем его до упора. Остается извлечь грибок.

А ЧТО С ТОПЛИВОМ? На современных автомобилях топливные трубки и трубки адсорбера выполнены из пластика, они имеют на концах быстросъемные наконечники. Такие магистрали не гниют и могут быть повреждены только при аварии или неумеренном джиповании. Их можно заменить медными соответствующего размера – обычно наружный диаметр 8 мм. Они легко гнутся, а на концах нужно выполнить развальцовку для надежного крепления резинового бензостойкого шланга, которым мы присоединим наконечник-быстросъем.

Что приобрести?

Первым делом – медную трубку наружным диаметром 4,75 мм. Таков стандарт всех тормозных систем легковых автомобилей.

Далее советуем купить резьбовые штуцеры с резьбой как у вашего автомобиля – старые обычно сильно повреждены коррозией. Наиболее распространенная резьба на иномарках – М10×1, встречается М12×1, а ­АВТОВАЗ использует М10×1,25.

Для ремонта приобретаем медную трубку наружным диаметром 4,75 мм. В комплекте часто идут штуцеры. Обязательно обратите внимание на диаметр и шаг их резьбы.

Если собираетесь заменять только участок длинной магистрали, то нужно запастись соединительными муфтами.

Инструменты

Для развальцовки современной медной тормозной трубки достаточно одного приспособления, формирующего бочкообразный выступ на ее конце. Но для получения высококачественной развальцовки необходимо, чтобы торец трубки был отрезан максимально ровно. Сделать это можно с помощью отрезной машинки – трубореза.

Набор для развальцовки трубок, предназначенный для работы только с тормозными трубками диаметром 4,75 мм.

Если вы планируете работать с разными магистралями, можно купить более универсальный набор, с помощью которого получится починить ретроавтомобиль с его коническими развальцовками и даже замахнуться на ремонт медных трубок бытового кондиционера.

Универсальный набор позволяет работать с трубками разного диаметра и имеет в составе труборез.

Практика

Отрезаем трубку приспособлением, обеспечивающим ровный торец. Перед тем как зажать конец трубки в приспособлении, его нужно выставить на правильную длину. Прежде чем соберетесь развальцовывать трубку, не забудьте надеть муфту! Далее берем струбцину с соответствующим наконечником и приступаем к развальцовке. Более подробно показываем на фотографиях.

Универсальный набор для развальцовки может обеспечить любой из трех профилей. Вариант 1 – просто раздаем трубку конусом. Вариант 2 – делаем на конце трубки бочонок и затем «опрокидываем» стенки внутрь конической оправкой. Вариант 3 – делаем бочонок, как и рассказано в этом материале.

Добрый совет. Вначале потренируйтесь на ненужном обрезке, а уж затем делайте наконечник на длиннющей трубке, которую вы с таким трудом провели под всем автомобилем. Вдруг что-то пойдет не так?

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