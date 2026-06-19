Редчайший советский автомобиль и его западные аналоги: наш — самый мощный!
Первый кабриолет ЗИЛ‑117В изготовили в 1971 году. Условное товарное производство начали годом позже. И хотя модель делали в мизерных количествах, сравнить ее по инженерии с американским и британским аналогами очень интересно.
Cadillac Eldorado
- Длина – 5664 мм
- Колесная база – 3208 мм. Eldorado седьмого поколения короче ЗИЛа, но колесная база у него больше, а потому салон просторнее в задней части.
- Снаряженная масса – самая низкая среди аналогов, 2190 кг
- Рабочий объем: 8,3 л (109,2×109,3 мм)
- Степень сжатия: 8,5
- Мощность: 235 л. с. при 4400 об/мин.
Топовый по рабочему объему двигатель концерна GM, который ставили на Cadillac, в базовой версии имел относительно невысокие степень сжатия и мощность.
Rolls-Royce Corniche
- Длина – 5170 мм
- Колесная база – 3035 мм. Британский кабриолет по сравнению с советской и американской машиной – компактный. Но база всего на 45 мм короче, чем у ЗИЛа.
- Снаряженная масса – 2300 кг
- Рабочий объем: 6,75 л (104,1×89,1 мм)
- Степень сжатия: 9,0
- Фирма традиционно не указывала мощность, но по оценкам она составляла 250 л. с. при 4500 об/мин.
ЗИЛ‑117В
- Длина – 5725 мм
- Колесная база – 3080 мм. Огромный автомобиль сохранил габариты седана ЗИЛ‑117, на основе которого его сделали, поэтому стал самым длинным двухдверным кабриолетом своего времени.
- Снаряженная масса тоже рекордная – 2985 кг
- Рабочий объем: 7 л (108×95 мм)
- Степень сжатия: 9,5
- Мощность: 300 л. с. при 4400 об/мин. Мотор на ЗИЛ‑117В – с самой высокой степенью сжатия и мощностью.
Образы жизни
Самый инженерно продвинутый автомобиль – Rolls-Royce Corniche c несущим кузовом, полностью независимыми подвесками и дисковыми тормозами. В то же время ЗИЛ‑117В сочетал мощный мотор и современные тормоза с архаичными двухступенчатым автоматом и рессорной подвеской. Но ведь ЗИЛ – автомобиль совсем иного, нежели западные аналоги, статуса.
До 1976 года выпустили 47 840 кабриолетов Cadillac Eldorado седьмого поколения. До 1994‑го построили 6277 кабриолетов и купе Rolls-Royce Corniche. С 1971 по 1976 годы изготовили лишь 11 кабриолетов ЗИЛ‑117В для парадов на Красной площади и для прогулок генсека ЦК КПСС во время отпусков на юге.
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