Редчайший советский автомобиль и его западные аналоги: наш — самый мощный!

Сравнение конструкций ЗИЛ‑117В, Cadillac Eldorado и Rolls-Royce Corniche

Первый кабриолет ЗИЛ‑117В изготовили в 1971 году. Условное товарное производство начали годом позже. И хотя модель делали в мизерных количествах, сравнить ее по инженерии с американским и британским аналогами очень интересно.

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Cadillac Eldorado

Cadillac Eldorado

Длина – 5664 мм

– 5664 мм Колесная база – 3208 мм. Eldorado седьмого поколения короче ЗИЛа, но колесная база у него больше, а потому салон просторнее в задней части.

– 3208 мм. Eldorado седьмого поколения короче ЗИЛа, но колесная база у него больше, а потому салон просторнее в задней части. Снаряженная масса – самая низкая среди аналогов, 2190 кг

Двигатель V8 Cadillac Eldorado

Рабочий объем: 8,3 л (109,2×109,3 мм)

8,3 л (109,2×109,3 мм) Степень сжатия: 8,5

8,5 Мощность: 235 л. с. при 4400 об/мин.

Топовый по рабочему объему двигатель концерна GM, который ставили на Cadillac, в базовой версии имел относительно невысокие степень ­сжатия и мощность.

Рама кабриолета Cadillac Eldorado конструктивно аналогична советской.

Подвеcка – традиционная, независимая пружинная на поперечных рычагах. На Eldorado задняя зависимая подвеска – пружинная. Амортизаторы – с функцией поддержания дорожного просвета вне зависимости от нагрузки. Задние тормоза барабанные, а передние – дисковые.

На Cadillac устанавливали трехступенчатый автомат (2,48/1,58/1,0). Практически такую же коробку производства GM ставили и на Rolls-Royce Corniche.

Rolls-Royce Corniche

Rolls-Royce Corniche





Длина – 5170 мм

– 5170 мм Колесная база – 3035 мм. Британский кабриолет по сравнению с советской и американской машиной – компактный. Но база всего на 45 мм короче, чем у ЗИЛа.

– 3035 мм. Британский кабриолет по сравнению с советской и американской машиной – компактный. Но база всего на 45 мм короче, чем у ЗИЛа. Снаряженная масса – 2300 кг

Двигатель V8 Rolls-Royce Corniche

Рабочий объем: 6,75 л (104,1×89,1 мм)

6,75 л (104,1×89,1 мм) Степень сжатия: 9,0

9,0 Фирма традиционно не указывала мощность, но по оценкам она составляла 250 л. с. при 4500 об/мин.

Как и базовый седан Silver Shadow, кабриолет Corniche отличал несущий кузов с подрамниками в передней и задней частях.

Rolls-Royce имеет независимую переднюю пружинную подвеску, на поперечных рычагах. На ранних машинах устанавливали гидравлическую систему контроля дорожного просвета, но в передней подвеске от нее скоро отказались. Задняя подвеска – независимая пружинная с системой поддержания дорожного просвета. Тормоза на английской машине – дисковые на всех колесах.

На Роллс-Ройсе, как и на ЗИЛе, дисковые тормоза на всех колесах.

ЗИЛ‑117В

ЗИЛ‑117В

Длина – 5725 мм

– 5725 мм Колесная база – 3080 мм. Огромный автомобиль сохранил габариты седана ЗИЛ‑117, на основе которого его сделали, поэтому стал самым длинным двухдверным кабриолетом своего времени.

– 3080 мм. Огромный автомобиль сохранил габариты седана ЗИЛ‑117, на основе которого его сделали, поэтому стал самым длинным двухдверным кабриолетом своего времени. Снаряженная масса тоже рекордная – 2985 кг

Двигатель V8 ЗИЛ‑117В

Рабочий объем: 7 л (108×95 мм)

7 л (108×95 мм) Степень сжатия: 9,5

9,5 Мощность: 300 л. с. при 4400 об/мин. Мотор на ЗИЛ‑117В – с самой высокой степенью сжатия и мощностью.

ЗИЛ‑117В, как и базовый седан, создали на лестничной раме.

Передняя подвеска – независимая торсионная с поперечными рычагами и стабилизатором. Задняя подвеска традиционная – неразрезной мост на продольных рессорах.

На ЗИЛе стояла архаичная двухступенчатая автоматическая коробка передач (1,72/1,0). Трехступенчатый автомат появился только в 1975 году.

Образы жизни

Самый инженерно продвинутый автомобиль – Rolls-Royce Corniche c несущим кузовом, полностью независимыми подвесками и дисковыми тормозами. В то же время ЗИЛ‑117В сочетал мощный мотор и современные тормоза с архаичными двухступенчатым автоматом и рессорной подвеской. Но ведь ЗИЛ – автомобиль совсем иного, нежели западные аналоги, статуса.

До 1976 года выпустили 47 840 кабриолетов Cadillac Eldorado седьмого поколения. До 1994‑го построили 6277 кабриолетов и купе Rolls-Royce Corniche. С 1971 по 1976 годы изготовили лишь 11 кабриолетов ЗИЛ‑117В для парадов на Красной площади и для прогулок генсека ЦК КПСС во время отпусков на юге.

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