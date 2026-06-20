«Ракушка» против AAPC: чем наш бронетранспортер «уделал» западного ветерана

Сравнение БТР–МДМ «Ракушка» и AAPC: характеристики, броня, вооружение

На первый взгляд эти боевые машины очень похожи. Рубленые корпуса из алюминия, гусеничные движетели с десятью опорными катками, сопоставимые масса и габариты, отсутствие традиционных башен с вооружением. И та, и другая – бронированный транспорт военнослужащих. Но если разобраться, это военная техника разных поколений с разными возможностями.

Самая современная модификация западного бронетранспортера называется AAPC (Advanced Armoured Personnel Carrier) и сделана в Турции.

Бронетранспортер ААРС. Горб на переднем верхнем лобовом листе – откидной волноотражающй щиток, он же дополнительная защита корпуса.

Слово advanced (продвинутый) не должно вводить в заблуждение. Родственные машины на базе заокеанского ветерана M113 под названием ACV-300 Adnan, YPR-765 PRI.50, AIFV производятся или производились в Малайзии, Нидерландах, США и других странах. Стоят на вооружении десятков государств.

В зоне СВО применяются обеими сторонами: у ВСУ сотни переданных союзниками экземпляров, у российской армии десятки затрофеенных.

В основе машины сварной алюминиевый корпус исключительно с противопульным бронированием от боеприпасов калибра 7,62 мм. В качестве усиления баллистической защиты используются стальные листы (в передней части и по бортам), а против реактивных выстрелов ручных гранатометов навешивают еще и противокумулятивные решетки. Чтобы компенсировать возросшую массу, зазор между корпусом и бронеэкранами заполнен вспененным полимерным материалом. Это позволило сохранить плавучесть. Движение в водной стихии происходит за счет перематывания гусениц.

Бронетранспортер AAPC, как и ему подобные версии для перевозки военнослужащих, не имеет башни в традиционном понимании. Собственное вооружение машины: 12,7-мм пулемет М2. Его стрелок прикрыт от пуль и осколков открытой сверху «недобашней» – круговой защитой из стальных листов.

Компоновка бронетранспортера классическая, с двигателем и отделением управления в передней части, десантным отсеком в корме. Силовая установка: V-образная дизельная «шестерка» Detroit Diesel рабочим объемом 5,2 литра. Коробка передач автоматическая четырехступенчатая Allison. Подвеска торсионная.

Турецкий бронетранспортер малайзийского производства ACV-300 Andan с установкой для пуска противотанковых ракет.

Основные характеристики AAPC

Габариты (длина, ширина, высота): 5560х2900х2970 (2010 по корпусу) мм.

Дорожный просвет: 400 мм.

Полная масса: 14 тонн.

Экипаж: 3+10 человек.

Мощность двигателя: 300 л.с.

Максимальная скорость: 65 км/ч (на плаву –6,3 км/ч).

Запас хода: 490 км.

Удельная мощность: 21,43 л.с./т.

Отечественный бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» – куда более свежая разработка (на вооружении с 2016 года), унифицированная по двигателю, трансмиссии, узлам шасси и ряду других компонентов с БМД-4М и БМП-3М. Назначение – плавающий авиадесантируемый транспортер для крылатой пехоты. Предназначен для перевозки десанта, ГСМ, боеприпасов, запасных частей.

Бронетанспортер «Ракушка» умеет не только перевозить экипаж и 13 десантников. Салон-трансформер можно переделать в грузовой отсек или в медицинский с тремя ярусами носилок для эвакуации раненых.

Герметичный корпус рубочного типа сварен из листов противопульной алюминиевой брони. Компоновка: отделение управления впереди, десантное посередине, моторно-трансмиссионное в корме.

Отечественная машина просторнее и вместительнее западного конкурента. Выше у нее и грузоподъемность. Два водомета в корме лучше, чем движение за счет перематывания гусениц. Они позволяют развивать большую скорость на плаву.

С помощью водометных движетелей БТР-МДМ может плавать не менее семи часов. На всякий случай на борту есть спасательные жилеты для десанта и экипажа.

Но главное, «Ракушка» приспособлена для десантирования с самолета парашютным способом с экипажем (командир и механик-водитель) на борту!

Рубочный корпус не оборудован башней, поэтому собственное вооружение машины расположено следующим образом: в передней части корпуса справа курсовой 7,62-мм пулемет с боекомплектом 2000 патронов, на крыше слева вынесенная дистанционно управляемая установка с 7,62-мм пулеметом и боекомплектом 2000 патронов. В моторно-трансмиссионном отделении «Ракушки» V-образный десятицилиндровый дизель с сухим картером УТД-29 рабочим объемом 26,5 литра. Коробка передач полуавтоматическая, четырехступенчатая. Подвеска независимая гидропневматическая с изменяемым клиренсом. Да-да, как и у большинства боевых машин ВДВ для десантирования, дорожный просвет регулируется от 100 до 500 мм при рабочем значении 420 мм.

Основные характеристики БТР-МДМ «Ракушка»

Габариты: 6085х3134х2770 мм.

Дорожный просвет: 100-500 мм.

Полная масса: 13,2 тонны.

Грузоподъемность: не более 2000 кг.

Экипаж: 2+13 человек.

Мощность двигателя: 500 л.с.

Максимальная скорость: 70 км/ч (на плаву – 10 км/ч).

Запас хода: 500 км.

Удельная мощность: 37,89 л.с./т.

Судя по цифрам, опережаем по всем статьям? Бесспорно!

Но один из параметров требует пояснения. Почти двукратное превосходство по удельной мощности оправданно. Требования к авиатранспортабельности и парашютному десантированию накладывают жесткие ограничения на массу боевой машины. Но спуститься с небес одно, а пребывание на земле – другое. Здесь может потребоваться усиление защиты в виде тех или иных съемных комплектов. Масса машины возрастет, следовательно, удельная мощность станет меньше. Но при таком исходном запасе «Ракушка» не потеряет подвижность. Кстати, модернизированный вариант БТР-МДМ с мощной защитой существует и показан на Параде Победы 2025.

БТР-МДМ «Ракушка» с комплектом защитных экранов. Усиленная защита установлена впереди по бортам и на корме.

Ранее «За рулем» рассказал о редчайшем советском автомобиле и его западных аналогах.