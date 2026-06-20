Возвращение легенды: что скрывают первые три модели Volga

Представлены седан и кроссоверы Volga K40 и K50 на базе Geely: цены и старт продаж в России

В Москве прошла статическая презентация возрожденного бренда Volga. Публике показали сразу три модели: два кроссовера K40 и K50, а также бизнес-седан C50.

Ни для кого не секрет, что в основе новинок лежат модели Geely. Исходник отличный: китайская марка уже успела заслужить хорошую репутацию в России. Во многом – благодаря близкому родству с Volvo.

Открывает линейку среднеразмерный кроссовер Volga K40, в котором без труда угадывается обновленный Geely Atlas текущего поколения. Кроме логотипов Volga отличий почти нет. Забавно, но радиаторная решетка обновленного «Атласа» отсылает к классическим Волгам – узнается тот самый «китовый ус».

Штатная решетка Geely по иронии судьбы очень напоминает волговский стиль.

Цены и комплектации Volga K40

Будет доступно четыре версии. Базовый K40 «Стандарт» с полуторалитровым мотором мощностью 150 л.с. обойдется в 2 849 000 рублей. Вторая комплектация «Комфорт» – на 300 тысяч дороже. Аналогичный K40, но с двухлитровым двигателем в 200 сил и полным приводом – еще плюс 400 тысяч. Самый дорогой полноприводный K40 «Престиж» потянет на 3 899 000 рублей. При сдаче старого авто в trade-in можно сэкономить 100 тысяч на покупке Волги.

Флагманская Volga K50

Флагман Volga K50 – это не кто иной, как полюбившийся россиянам Geely Monjaro. Построен на той же платформе CMA, на которой, к примеру, создан Volvo XC40. Цены объявлены и для него. Базовый K50 «Комфорт» с двухлитровым турбомотором 238 л.с., автоматом и полным приводом стоит 4 349 000 рублей. Средний «Престиж» – 4 649 000 рублей. А самый дорогой K50 – 4 799 000 рублей. При сдаче старого автомобиля в trade-in можно сэкономить уже 150 тысяч.

Старт продаж состоялся в день премьеры – 19 июня. Прямо во время мероприятия начался обратный отсчет, по итогам которого открыли двери первые 25 дилерских центров. К сентябрю планируется нарастить сеть до ста точек, а к концу года должно заработать 130 дилерских центров в 79 городах России.

Планы по локализации

Есть планы и по наращиванию локализации. Пока речь идет только о сборке. Но следом будет увеличиваться доля наших комплектующих – вплоть до металла. Финалом станет организация производства полного цикла и локализация двигателей с коробками передач.