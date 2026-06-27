В чем немецкий Унимог вчистую проигрывает российскому Штурму

Сравнение армейских грузовиков: российский бронированный Штурм против немецкого Unimog

Далеко не всегда для нужд армейской логистики требуются исполины с чудовищной грузоподъемностью. Изрядную часть задач способны решить транспортные средства типа знаменитой «шишиги» ГАЗ-66 полной массой от 6 до 8 тонн, способные принять на борт около двух тонн полезной нагрузки. Применительно к современным реалиям речь идет не о специфичной военной технике (бронеавтомобилях), чья полная масса при сопоставимой грузоподъемности будет существенно больше, а именно об относительно компактных грузовиках. Посмотрим, что использует в сегменте «шишиги» потенциальный противник и какая разработка имеется у нас.

Пожалуй, самый известный западный «двухтонник в погонах» создан немецким концерном Даймлер-Бенц. Легендарный и заслуженный Unimog до сих пор на вооружении бундесвера.

Unimog 2T GL не только служит в бундесвере, но и участвует в миссиях ООН.

Армейское обозначение автомобиля 2T GL, гражданский аналог – модель U-1300 L из 435-й серии. В активе рамного Унимога капотная компоновка, которую военные небезосновательно считают лучше вагонной. Силовой агрегат: рядный шестицилиндровый дизель Мерседес-Бенц ОМ-352 рабочим объемом 5,7 литра или его ближайший родственник ОМ-366А с турбонаддувом объемом 6,0 литров. Трансмиссия полноприводная с механической 8-ступенчатой коробкой передач в составе. Мосты портальные (с колесными редукторами). Передние и задние дифференциалы блокируемые. Подвеска пружинная с гидравлическими амортизаторами.

Военный Unimog в расширенной комплектации. На массивном переднем бампере смонтирована лебедка. Для преодоления водных преград предусмотрен шнорхель.

Основные характеристики Unimog 2T GL

Габариты (длина, ширина, высота): 5590-5980х2320х2830-2980 мм.

5590-5980х2320х2830-2980 мм. Дорожный просвет: 440 мм.

Допустимая полная масса: 7,5-8 тонн.

Грузоподъемность: 2,3 тонны.

Мощность двигателя: 130-136 л.с.

Максимальная скорость: 80 км/ч.

Грузовик обладает отменной проходимостью и вроде бы, несмотря на возраст, хорош по всем статьям, но в условиях современных конфликтов требует хотя бы минимального бронирования кабины. Усиление защиты имеющегося в бундесвере автопарка (а счет идет на десятки тысяч экземпляров) обязательно приведет к увеличению снаряженной массы и неизбежному снижению грузоподъемности. Кстати, наша «шишига», помимо устаревания по многим позициям, имеет сходные проблемы с бронированием.

А нельзя ли все сразу: капотную компоновку, компактный размер, толковую защиту, полную массу в упомянутых пределах и две тонны грузоподъемности? Оказывается, можно. И такая разработка существует в России. Бронированный автомобиль многоцелевого назначения, созданный Военно-промышленной компанией, называется Штурм и базируется на шасси ГАЗ С41А23 Садко Next 4х4.

Штурм нового образца. Представлен в 2026 году.

Капотный полноприводный грузовик комплектуют рядным четырехцилиндровым турбодизелем ЯМЗ-53443 рабочим объемом 4,43 литра. Коробка передач механическая 5-ступенчатая. Раздаточная коробка двухступенчатая с подключаемым передним мостом. Межколесные дифференциалы самоблокирующиеся. Подвеска зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Но главное, грузовик исходно имеет противоминную защиту до двух килограммов в тротиловом эквиваленте при подрыве под днищем и колесами.

Штурм образца 2024 года. Армейский двухтонный бронированный грузовик создан на базе гражданской полноприводной трехтонки.

Стойкость к осколкам и пулям соответствует действующим российским стандартам ОТТ 9.1.12.1 . Моторно-трансмиссионное отделение и топливные баки выдерживают попадание пуль ПС патронов 7,62х39 мм, выпущенных из автомата АКМ. Кабина способна противостоять пулям ЛПС патронов 7,62х54 мм, выпущенных из снайперской винтовки СВД.

Основные характеристики бронированного многоцелевого автомобиля Штурм

Габариты: 6450х2350х2800 (по тенту) мм.

Дорожный просвет: 315 мм.

Допустимая полная масса: 7,4 тонны.

Грузоподъемность: не менее 1,8 тонны.

Мощность двигателя: 148,9 л.с.

Максимальная скорость: 95 км/ч.

Запас хода: 1000 км.

Масса буксируемого прицепа: 2,65 тонны.

Безусловно, дорожный просвет нашего грузовика меньше, чем у Унимога. Зато трансмиссия и подвеска проще, дешевле, лучше поддаются ремонту в полевых условиях. Разница в грузоподъемности невелика, но в пользу немца. Однако не забывайте – на Штурме защиты больше, чем на тонну. Нет сомнений, любой армейский водитель, понюхавший пороха, без колебаний променяет портальные мосты, обеспечивающие увеличенный клиренс, на спасительную броню.

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