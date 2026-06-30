Эти кроссоверы покупают даже те, кто клялся никогда не садиться на «китайцев»!

Как бренд Jetour вошел в топ-7 авторынка России — рассказываем

Еще три года назад название Jetour мало что говорило российскому автомобилисту.

В 2024 и 2025 годах компания Marcar стала дилером № 1 по продажам Jetour в России.

Сегодня бренд уверенно входит в число самых продаваемых в стране. Более того, в отдельные периоды он рос даже тогда, когда рынок в целом показывал снижение. За 2025 год в России было реализовано 36 472 автомобиля Jetour, что позволило марке подняться на седьмое место среди всех брендов.

Любопытно, что одновременно с этим второй год подряд крупнейшим дилером Jetour в России становится MARCAR. Совпадение? Скорее закономерность.

Успех автомобильного бренда и успех дилера редко существуют отдельно друг от друга. Но обо всём по порядку.

Линейка, рассчитанная на разные сценарии

Чтобы понять причины этого двойного лидерства, стоит сначала разобраться, за счет чего растет сам Jetour. Причин несколько. И главная – у Jetour нет какого-то «универсального автомобиля для всех». Каждая модель бренда ориентирована на свою аудиторию и решает конкретные задачи.

Городской кроссовер Dashing привлекает современным дизайном, компактными размерами и набором востребованных электронных помощников. Внедорожник T2 стал одной из самых заметных новинок сегмента благодаря сочетанию внедорожных возможностей и повседневного комфорта. Не случайно именно эту модель бренд отправил в масштабный пробег от Москвы до Владивостока сразу после выхода на рынок. А это расстояние в 11 000 км!

В 2025 году линейку дополнил новый T1. Несмотря на индекс, он оказался крупнее и технологичнее своего «старшего брата» Т2, предложив покупателям еще больше пространства, оснащения и возможностей для путешествий. В результате бренд сумел охватить сразу несколько популярных сегментов рынка, сохранив при этом конкурентоспособный уровень цен.

Мнение специалиста

Глеб Овчинников, генеральный директор MARCAR Group:

– Удержать первое место всегда сложнее, чем его занять. Такой результат невозможен без сильной команды, выверенных процессов и ежедневной слаженной работы каждого подразделения.

Но главным показателем для нас остаются не награды, а доверие клиентов. Мы видим, что люди возвращаются к нам за новым автомобилем, рекомендуют компанию друзьям и родственникам. А значит, мы движемся в правильном направлении.

Где заканчивается продукт и начинается система продаж

Однако даже сильный модельный ряд сам по себе не гарантирует успех у покупателей. В автомобильной сфере результат формирует вся цепочка – от первого контакта до обслуживания после покупки. Именно поэтому история успеха Jetour в России во многом связана с историей MARCAR.

MARCAR работает на российском рынке уже десять лет. В 2024 году компания стала дилером № 1 по продажам Jetour в России. Год спустя результат удалось повторить. Награду представители MARCAR получили в Пекине на международной конференции бренда Jetour, где собираются дилеры со всего мира. Более того, российская сеть MARCAR была признана лучшей среди дилерских организаций бренда.

За последние два года компания реализовала почти 30 тысяч автомобилей различных марок, а клиентская база превысила 100 тысяч человек. По направлению Jetour динамика также остается впечатляющей: если в четвертом квартале 2024 года было продано 590 автомобилей, то во втором квартале 2025-го – уже 1070. Причины такого результата в компании объясняют системным подходом к работе с клиентом.

Во-первых, MARCAR самостоятельно развивает большинство ключевых направлений бизнеса – от IT-инфраструктуры и маркетинга до собственного колл-центра. Такой подход позволяет быстрее реагировать на запросы покупателей и контролировать качество обслуживания на каждом этапе.

Во-вторых, дилерские центры работают как полноценные мультибрендовые площадки. Здесь представлены не только новые автомобили популярных китайских брендов, но и автомобили с пробегом, прошедшие техническую и юридическую проверку. Для многих покупателей это возможность сравнить несколько вариантов в одном месте и подобрать оптимальное решение под свои задачи и бюджет.

В-третьих, компания делает ставку на долгосрочные отношения с клиентами. Здесь действуют гарантийная поддержка, собственная сервисная инфраструктура и постоянное наличие оригинальных запасных частей.

Мнение специалиста

Лаура Соколова, руководитель кредитного направления MARCAR Group:

– Для многих кредит сегодня– это история не про «удобство», а про возможность в принципе купить автомобиль. В среднем, около 250 автомобилей в месяц в компании приобретается с использованием кредитных средств. Наша задача состоит в том, чтобы предложить человеку несколько вариантов и помочь выбрать оптимальный.

Благодаря сотрудничеству с 16 банками-партнерами большинство решений принимается уже в день обращения, а клиент может воспользоваться дополнительными программами поддержки, трейд-ин или специальными предложениями производителя.

Еще одна особенность нынешнего сезона– акция «Путешествие в подарок» для покупателей автомобилей Jetour. Она стала своеобразным продолжением философии бренда, где основной акцент сделан на путешествиях и исследовании новых маршрутов.

Сервис как часть клиентского опыта

При этом покупка автомобиля остается лишь началом отношений между клиентом и дилером. Собственный сервисный центр MARCAR обслуживает до 50 автомобилей ежедневно, обеспечивая гарантийную поддержку и техническое сопровождение на протяжении всего срока эксплуатации.

Времена, когда дилеры жили только за счет красивых шоурумов, безвозвратно ушли. Сегодня рынок жестко отсекает тех, кто не умеет «играть вдолгую». Машину вы покупаете один раз, а в сервис вам придется ездить годами. И если ремзона не справляется с потоком, а запчасти не сыщешь днем с огнем, грош цена любому, даже самому заманчивому, ценнику в автосалоне.

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