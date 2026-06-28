В жару шины перекачиваются сами: стравливать воздух или нет?

Нужно ли снижать давление в шинах летом в жару: советы эксперта

При изменении температуры воздуха на каждые 10 градусов Цельсия давление в шинах меняется приблизительно на 0,1 бара. Эти колебания надо учитывать при эксплуатации. Для каких шин и в какое время года – сейчас разберемся.

Мы настоятельно не рекомендуем использовать всесезонные шины. Как и любой компромиссный продукт, они довольно опасны зимой, летом не радуют управляемостью, и лишь в межсезонье показывают пристойные результаты.

Владельцам всесезонных шин давление корректировать нужно обязательно. Перепад температур между сезонами достигает 60 градусов. Зимой придется подкачивать, а летом, возможно, даже немного стравливать воздух, особенно если шины абсолютно герметичны.

С зимними шинами все просто. Осенью выставляете нормальное давление, а когда ударят морозы – подкачиваете.

С летними сложнее. Если установить нужное давление прохладным весенним днем, то в жару оно вырастет на 0,2-0,3 бара. Напомню, производители рекомендуют увеличивать давление на скоростных автомагистралях именно на эту величину. Выходит, все зависит от того, как вы ездите. По городу с его «лежачими полицейскими» давление можно немного стравить. А если часто мотаетесь по скоростным шоссе, то пусть лучше будет чуть выше нормы – это нормально.

Вердикт: На автомагистрали стоит держать повышенное давление в шинах. Лучше экономичность, меньше нагрев шин.

Как и чем мерить давление в шинах?

Куда важнее сам процесс контроля давления. Летом, когда погода меняется, проверять шины нужно точным цифровым манометром. На простом стрелочном приборе разницу в 0,1 бара разглядеть почти невозможно.

Кстати, следите за показаниями системы контроля давления в шинах. Если она завязана на штатные датчики, не пытайтесь ее обмануть – электроника все равно замучает предупреждениями на приборной панели. Лучше сразу привести давление к нужным значениям.

Не забудьте, что большинство цифровых манометров работают с разными системами измерений. Проще использовать бары.

Недавно «За рулем» назвал лучшие по соотношению цены и качества летние шины .