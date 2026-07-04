Присматриваете Camry с пробегом? Этот момент уточняйте сразу!

«За рулем» назвал слабое место двигателей 2.0 и 2.5 седана Toyota Camry

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев разбирает «болячки» седана Toyota Camry VIII поколения.

Такие машины (заводской индекс XV70) выпускали в 2017-2023 годах, они в России очень популярны, и не зря – «восьмая» Камри во многом подтвердила реноме предшественниц, отличавшихся сверхнадежностью. Но, конечно, при покупке такой машины с пробегом следует обратить внимание на ряд моментов. В первую очередь присмотримся к моторам: при рестайлинге движки 2.0 и 2.5 заменили модернизированными, не поменяв их сути, но сделав более требовательными к качеству масла и топлива, отмечает эксперт.

Он добавляет, что у всех двигателей Камри есть гидрокомпенсаторы, и у всех, кроме старого 2AR-FE 2.5, комбинированный впрыск – то есть сочетание распределенного и непосредственного. Учтем и то, что некоторым моторам завод разрешал бензин АИ-92, что ни к чему хорошему не приводит: быстрее копится нагар, засоряются форсунки, повышается риск убить ТНВД.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Общая слабость – водяная помпа, чей характер непредсказуем. На одних машинах не подводит до 200 тысяч км, на других ее меняли по гарантии. На моторах 2.0 и 2.5 подтекающие помпы нередко дополнялись утечками через теплообменник, а иногда сочатся и радиаторы. Так что за уровнем антифриза надо тщательно следить.

В районе 150 тысяч км назревает прочистка системы вентиляции картера и переборка цепных приводов ГРМ. Часто заменяют и помпу, даже если она исправна.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Toyota Camry VIII: 2017–2023» из журнала «За рулем» № 07 за 2026 год.