Гидроблок — что это такое и почему он так важен?

«За рулем» объяснил принцип работы гидроблока автоматической коробки передач

В новом номере журнала «За рулем» – рассказ о диагностике и ремонте гидроблока АКП.

В любой автоматической коробке именно гидроблок, иначе называемый клапанной плитой, является ключевым элементом. Его функция – легко описываемая, но довольно сложная по сути: распределение и дозирование потоков рабочей жидкости по каналам коробки в соответствии с заложенной логикой переключений. Отказывает гидроблок – вы никуда не едете. Даже при всем современном торжестве электроники.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– До появления электроники его справедливо называли «гидромозгом» – главным координатором работы автомата. Но в современных коробках стратегические решения принимает электронный блок управления (ЭБУ). Это он просчитывает идеальный момент для смены передачи и адаптивно определяет величины давления, при которых смена ступени пройдет незаметно.

Гидроблок сегодня выступает в роли исполнительной «нервной системы»: получив электрический сигнал от ЭБУ, соленоиды преобразуют его в гидравлическое усилие, открывая нужные каналы. Он переводит «язык электричества» на «язык давления», понятный фрикционам и тормозным лентам.

Эксперт отмечает: как и любая сложная система, гидроблоки «болеют», а в преддверии «лечения» очень важна многоступенчатая входная диагностика.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Нейрохирургия» из журнала «За рулем» № 07 за 2026 год.