Какими будут автомобили новой отечественной марки: подробности

Выпуск автомобилей Senat стартовал на бывшем заводе Toyota под Петербургом

Аурус Сенат нам хорошо знаком. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Сенат дебютировал в статусе отдельного люксового бренда.

Первой его моделью стал седан под индексом 900 – за другими шильдиками и решеткой радиатора внешне узнается китайский Hongqi H9. Седан длиной 5140 мм позиционируется как служебный автомобиль для руководителей высокого уровня, а также для бизнес-такси.

Трехлитровый двигатель V6 мощностью 326 л. с. работает с 8‑ступенчатым классическим автоматом и полным приводом. Подвеска пневматическая. На всех автомобилях будет именно такое шасси.

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В оснащение входят доводчики дверей, четырехзонный климат-контроль, матричные фары, камеры кругового обзора, автопарковщик, отделка кожей наппа и вставками из дерева, откидные столики для задних пассажиров, сиденья с обогревом, вентиляцией и массажем, проекционный дисплей.

Интерьер Senat 900

Производство Сенатов уже стартовало на бывшем заводе Тойоты под Петербургом. Цена – 12 млн рублей за базовый пятиместный вариант, 12,5 млн рублей – за версию с салоном на четырех человек.

Интерьер Senat 900

Для сравнения: Hongqi H9 с аналогичной силовой установкой и оснащением стоит меньще 11 млн, и на него дают весомые скидки. С мотором 2.0, роботом, моноприводом и обычной подвеской модель оценивается в 5,83 млн рублей. Правда, все Hongqi H9 в России 2024 года выпуска.

Примерно через год в продаже появится удлиненная модификация Сенат 1000 со вставкой в центральной части салона. В 2028‑м может выйти третья модель – большой кроссовер. Его построят на той же платформе: Сенат приобрел ее с правом модернизации и развития.

О том, как эволюционировали представительские авто за 40 лет на примере Hongqi H5 и ГАЗ‑3102, рассказано тут.