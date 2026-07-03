Госдума планирует принять поправки о лимите выплат по ОСАГО

Госдума зафиксирует потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Интерфаксу», что законопроект, фиксирующий предельную сумму имущественных выплат по ОСАГО на отметке в 400 тысяч рублей, могут принять еще до завершения весенней сессии. Такое заявление он сделал на полях Финансового конгресса Центробанка.

По его словам, пока других значимых страховых инициатив в повестке на этот период просто нет. Документ под номером 679805-8 уже прошел первое чтение. Он прямо запрещает любые страховые выплаты сверх установленного лимита в 400 тысяч рублей, хотя штрафы и пени по судебным разбирательствам все равно начислять можно.

Закон уточняет ряд деталей в одной статье, которая касается спорных ситуаций по ОСАГО. Речь идет о случаях, когда автосервис или сама страховая компания не могут уложиться в сроки ремонта по полису. Главное правило остается прежним: выплата «по железу» не может быть выше 400 тысяч. Отдельно прописаны суммы для европротокола – 200 тысяч рублей, а также расчеты, когда виноваты оба водителя. Впрочем, итог один: потолок в 400 тысяч обойти не выйдет.

Проблема возникла не на пустом месте. Как пояснил один из представителей крупной страховой компании, сегодня суды нередко выносят решения, обязывающие страховщиков платить больше лимита. При этом они ссылаются не на Закон об ОСАГО, а на общие нормы Гражданского кодекса, которые трактуют возмещение ущерба иначе.

При подготовке поправок депутаты опирались на недавнее постановление Конституционного суда. Оно появилось после жалобы компании «Т-Страхование». Заявитель просил проверить нормы, из-за которых страховщик вынужден либо чинить авто за сумму свыше лимита, либо компенсировать убытки полностью. Компания настаивала: такая логика размывает границы обязательного страхования и подменяет его деликатными обязательствами. В жалобе отдельно подчеркнули, что от размера лимита напрямую зависит стоимость полиса и его доступность для людей.

Проблема убыточности, связанной с выплатами сверх потолка, действительно серьезная. Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов подтвердил агентству, что такие случаи в судебной практике вовсе не редкость.

Количество исков по авторемонту в рамках ОСАГО заметно выросло. Причина проста: лимит в 400 тысяч рублей, заложенный в законе еще больше десяти лет назад, сегодня уже часто не покрывает реальную стоимость ремонта. Обсуждать его повышение страховщики, Центробанк и законодатели продолжают, но к единому мнению пока так и не пришли.

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