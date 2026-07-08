Фестиваль «ПроДвижение» 2026: ВДНХ превратится в автоподиум с дрифтом и премьерами Aurus и Atom

Гендиректор ВДНХ рассказал «За рулем» о новшествах автофестиваля «ПроДвижение» в 2026 году

Автофестиваль «ПроДвижение» пройдет с 30 июля по 2 августа 2026 года на трех площадках. О том, что ждет посетителей, подробно рассказал генеральный директор ВДНХ Cергей Шогуров.

– Сергей Юрьевич, как возникла идея проведения автофестиваля на территории ВДНХ?

– Она выросла из реального запроса автомобильного сообщества. Множество организаций, заводов и клубов проводили собственные мероприятия, но не было единой централизованной площадки, где все могли бы собраться, продемонстрировать свои достижения и подискутировать на автомобильную тематику. Мы увидели эту потребность и решили ее закрыть.

В результате в 2025 году мы решили впервые организовать фестиваль, который объединил бы все автомобильное сообщество – от крупных производителей и клубов до частных коллекционеров и простых автолюбителей. Фестиваль занял всю территорию выставки – от арки Главного входа до Нальчикского сквера, и посетили его более 270 тысяч человек. В 2025 году в рамках автофестиваля на ВДНХ было представлено свыше 500 экспонатов, в том числе ретроавтомобили, культовые спортивные авто, легендарные мотоциклы, суперкары, лоурайдеры и транспортные средства будущего.

С уверенностью могу сказать, что «ПроДвижение» стал главным автособытием прошлого года не только для ВДНХ, но и для всей России, и даже СНГ.

– В этом году размах ожидается такой же? Будут ли какие-то новшества?

– В этом году фестиваль будет идти в два раза дольше и продлится целых четыре дня. Как и прошлым летом, экспозиции займут все ключевые локации ВДНХ. Покажем все виды автомобилей – от исторических моделей до машин будущего. Среди них есть уникальные: первый спортивный автомобиль класса «люкс» ЗИС-101А-Спорт, редкий советский микроавтобус «Старт», экспериментальный электромобиль Лада Пони, автономный КАМАЗ-1221 Шатл, дрифт-кар «Летающий кирпич» и многие другие.

Главное новшество – демонстрационные автомобили и мотоциклы будут находиться в постоянном движении. В этом году мы решили подарить экспонатам жизнь, чтобы они продемонстрировали свою мощь и красоту на ходу перед максимальным числом посетителей.

У нас будет как минимум три площадки с динамичной ездовой программой:

Настоящая арена для дрифта и стантрайдинга откроется на Октябрьской площади . Там пройдут показательные заезды ведущих спортивных команд и выступят известные мотоциклисты. В числе участников будет двукратный чемпион Европы и чемпион мира по стантрайдингу.

. Там пройдут показательные заезды ведущих спортивных команд и выступят известные мотоциклисты. В числе участников будет двукратный чемпион Европы и чемпион мира по стантрайдингу. Площадь Промышленности превратится в модный подиум с элегантными проездами изящных ретроавтомобилей. Уверен, зрителям наше автодефиле запомнится надолго.

превратится в модный подиум с элегантными проездами изящных ретроавтомобилей. Уверен, зрителям наше автодефиле запомнится надолго. А главная сцена фестиваля за павильоном № 1 «Центральный» снова удивит гостей премьерами. В отличие от прошлого года, мы предусмотрели подиум, на который ежедневно будут выезжать новинки фестиваля – как на лучших мировых автосалонах. Среди участников заявлены компании Aurus, Volga и Atom, и у каждой из них в этом году выходят новые модели. Мы ждем, что именно на нашем фестивале состоятся премьерные «живые» показы этих автомобилей для широкой публики. Открою секрет: создатель первого российского серийного электромобиля Atom планирует выставить несколько экземпляров машин именно в таком виде, в котором их можно будет купить уже в этом году.

Машины мечты

На нашем автофестивале каждый сможет найти машину своей мечты, будь то историческая Волга, элегантная Победа, гоночный спорткар Маруся или уникальный вездеход-амфибия. Хотим собрать все эти мечты и мечтателей в одном месте, дать возможность каждому найти свой идеальный автомобиль и прикоснуться к нему.

– А если уже приобрел или собрал машину своей мечты и хочешь показать ее на автофестивале, такое возможно?

– Да. В прошлом году у нас работала открытая фестивальная площадка, где владельцы исторических и раритетных автомобилей могли показать гостям «ПроДвижения» свои машины. Мы получили более 130 заявок, которые прошли тщательный экспертный отбор, и около 70 моделей приняли участие в фестивале. Были по-настоящему уникальные автомобили: Реugeot 406 – почти точная копия машины из фильма «Такси», культовый спорткар Porsche 911 (993), ГАЗ М-21И Волга с маскотом-оленем на капоте... В этом году планируем отобрать для показа уже 100 машин.

– И п рошлое, и настоящее автофестиваля впечатляют. А каким будет фестиваль в следующем году?

– В конце этого года завершится строительство современного экспозиционного комплекса мирового уровня – конгрессно-выставочного центра «ВДНХ ЭКСПО». В 2027 году «ПроДвижение» пройдет не только на территории ВДНХ, но и в павильонах будущего КВЦ с использованием передовых выставочных технологий – и превратится в огромный автомобильный салон с элементами фестивализации.

Смысловой основой «ВДНХ ЭКСПО», в том числе и следующего автофестиваля, станет легендарный павильон «Монреальский». Внешне он сохранит свой неповторимый исторический облик и уникальные конструктивные особенности, но внутри будет суперсовременным технологичным пространством с трансформируемым конгрессно-концертным залом. Павильон спроектирован таким образом, что на сцену могут выезжать автомобили. Поэтому начиная уже со следующего года выставочные залы «ВДНХ ЭКСПО» будут готовы демонстрировать премьеры автопрома в стиле ведущих мировых автосалонов и аукционов.