Минивэн с АВТОВАЗа, особый КАМАЗ, роскошный МАЗ: подробности и фото

На выставке Comvex‑2026 представлены SКM M9, Валдай 45 Pro, КАМАЗ с колесной формулой 4×2

SКM M9

Минувшей зимой нижегородский Промтех представил семейство вэнов Капитан-С – оно же Maxus V70 в Китае и Iveco Fidato в Европе. А теперь – еще и SКM M9 в России. Это новый бренд АВТОВАЗа для коммерческих машин, чей первенец М7 только что начал поступать к дилерам.

Промтех стал партнером гиганта из Тольятти, его модели будут продаваться и обслуживаться дилерами Лады и SКM. Что интересно: у Капитана-С был свой передний бампер, а SKM показали в чисто китайском дизайне, заменив лишь эмблему.

«Девятка» оснащена 150‑сильным дизелем 2.0. Коробка передач – 6‑ступенчатая механика или 9‑скоростной автомат. Привод передний. В линейку вошли фургон и пассажирские версии на 7–9 человек. Передний ряд может быть двух- или трехместным. Пока не ясно, будет ли предлагаться для SKM фирменная промтеховская задняя пневмоподвеска.

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Цены пока не объявлены. В начале года Промтех предварительно оценивал Капитан-С в 4,5–5,2 млн рублей, что было вдвое дороже схожего по габаритам Соллерса SF1. Надеемся, смена бренда снизит стоимость.

Валдай 45 Pro

Состоялась премьера тягача Валдай 45 Pro. От дореформенной версии его отличает увеличенная до 490 л. с. мощность (+20 л. с.) и уменьшенное с 2,846 до 2,714 передаточное число главной передачи, которое обеспечивает лучшую экономичность. Объем топливных баков вырос с 840 до 1040 л, запас хода на одной заправке вырос с 3000 до 3500 км. Чуть больше стали колея и колесная база. Обновленная решетка радиатора выпускается в России, оптика стала полностью светодиодной.

В кабине улучшена шумоизоляция, появились другие комбинация приборов и медиасистема. Уровень активной безопасности повысили внедрением камер кругового обзора, систем автоторможения, помощи при трогании на подъеме и мониторинга состояния водителя. Ведется работа по увеличению степени локализации модели (в оригинале это Foton). В частности, ведутся испытания тягачей с отечественными двигателями и коробками передач.

КАМАЗ 53252

Крупные торговые сети используют для доставки в магазины преимущественно среднетоннажные грузовики. В Москве и области чаще всего мелькают Howo (читай: бюджетный Sitrak). Есть и другие «китайцы», но российских машин минимум. КАМАЗ решил, что пора забрать себе часть сегмента – и разработал модель 53252 с колесной формулой 4×2.

Кабина К5 – с низким тоннелем высотой 320 мм, который позволил уменьшить количество ступеней и облегчить посадку в машину, что для водителей таких автомобилей очень важно. Рефрижераторный фургон вмещает 14 европалет. Привод холодильно-отопительной установки осуществляется от двигателя.

Утверждается, что новинка обладает наименьшей в сегменте снаряженной массой с распределением нагрузки по осям 7,5:10 т. Дизель развивает 301 л. с., коробка передач механическая 9‑ступенчатая.

Новинки МАЗ: Тарго 8 и Тарго 10

МАЗ пошел в среднетоннажный сегмент с оглядкой на ГАЗ и КАМАЗ. «Российские» Валдаи и Компасы представляют собой локализованные китайские грузовики, вот и белорусы взялись за сборку моделей Weichai под названиями Тарго 8 и Тарго 10. Индекс указывает на полную массу.

Младшую модель презентовали с дизелем на 151 л. с. и 6‑ступенчатой роботизированной коробкой. У старшей мотор на 11 сил мощнее, а КП механическая. Кабина в целом типовая, с большим числом мест для документов и мелких вещей. Было странно увидеть сиденья (их три) с отделкой из перфорированной экокожи. И вдвойне странно – обнаружить, что у водительского кресла есть и обогрев, и вентиляция. Роскошно!

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