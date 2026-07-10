Добротный автомобиль нашей сборки уже в продаже: подробности

«За рулем» рассказал о технических особенностях и ценах фургона и вэна SKM M7

В конце марта АВТОВАЗ запустил сборку коммерческих автомобилей нового бренда SKM (в оригинале – китайский SRM Jinhaishi), но цены объявили только в мае.

Фургон оценили в 2,86 млн рублей, семиместный вэн – в 2,95 млн. Для сравнения: Ларгус-фургон стоит по прайсу 1,6–1,65 млн рублей, Соболь NN оценивается в 3,4–3,5 млн рублей.

Сборкой занимается ВИС-Авто, в ведении которого находятся коммерческие Лады. Пока производство налажено крупноузловым методом, локализация небольшая: эксплуатационные жидкости, аккумулятор, отдельные электронные компоненты.

Минивэн SKM M7

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Силовой агрегат: двухлитровый бензиновый атмосферник мощностью 137 л. с. с крутящим моментом 194 Н·м и 5‑ступенчатая механическая коробка передач. Привод – задний.

Габариты – 4890×1700×1995 мм при колесной базе 3185 мм. Сдвижные двери – по обоим бортам. Грузоподъемность – 715 кг.

SKM M7 набирает сотню за 13 с и достигает максимальных 140 км/ч. Паспортный расход бензина АИ‑92 в городе – 8,3 л/100 км. Топливный бак всего на 45 л.

В единственную комплектацию входят система стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер. Есть обогрев передних сидений и зеркал, парктроник и камера заднего вида с динамической разметкой, мультируль, ­датчик света, медиасистема с экраном на 10 дюймов.

Выбирать предлагают из трех цветов – белого, серого и синего. Два последних металлики, но доплату за них не берут.

Интерьер SKM M7

По утверждению АВТОВАЗа, в конструкцию внесли больше полусотни изменений. Внешние панели кузова получили оцинковку, переработана компоновка моторного отсека, минивэн получил более удобные сиденья, в пассажирской версии сделали вторую систему отопления. Также появилась телематика с голосовыми подсказками и дистанционным запуском.

До конца года в Тольятти планируют собрать и продать «несколько тысяч» машин.

О запуске автомобилей SKM в производство рассказаны тут.