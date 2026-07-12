Сколько россияне тратят в месяц на автомобиль

Опрос Автостат: во сколько россиянам обходится содержание авто в месяц

Почти половина российских автомобилистов укладывается в сумму до 10 тысяч рублей ежемесячно на содержание своей машины. Это выяснили эксперты агентства « Автостат» и портала Drive2.ru, которые опросили водителей в мае-июне 2026 года. Важный нюанс: платежи по автокредитам в расчет не брались.

Четверть респондентов – ровно 26,2% – отдают на эти цели от 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Еще 14,3% опрошенных, то есть примерно каждый седьмой, тратят от 15 до 20 тысяч.

Впрочем, почти каждый пятый участник опроса (18%) сообщил о более серьезных расходах. У кого-то они составляют от 20 до 30 тысяч рублей ежемесячно. А небольшая, но заметная группа в 3,2% водителей закладывает на содержание авто 50 тысяч рублей и даже больше.

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