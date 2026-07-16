Совершил обгон по правилам — пришлось идти в суд: необычная ситуация

Глава ГАИ разъяснил нюансы правил обгона на перекрестке

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Обгонял вереницу фур по главной дороге и не смог вернуться на свою полосу перед перекрестком. В итоге получилось, что начал обгон через прерывистую линию до перекрестка, а закончил – тоже через прерывистую, но уже после перекрестка.

Сотрудник ГАИ составил протокол за выезд на встречку, аргументировав тем, что на самом перекрестке была сплошная. Однако обгон на перекрестке при движении по главной дороге не запрещен.

Убедить сотрудника не смог, в итоге направили дело в суд. Если суд примет мою позицию, буду требовать от вас наказать сотрудника и дать официальные разъяснения.

Лев М., Нижегородская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Вы вправе обжаловать действия сотрудника. В соответствии со статьей 53 федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции» действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или у вышестоящего должностного лица, в органах прокуратуры РФ либо в суде.

Вместе с тем хотел бы напомнить требования пункта 9.1.1 ПДД, в соответствии с которым на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ответственность за нарушение данного требования наступает по части 4 статьи 12.15 КоАП. Данная правовая позиция подтверждена, в частности, положениями постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

А вот в каких случаях обгон ненаказуем.