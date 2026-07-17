Двигатель уже «подходит»: капремонт или контрактный мотор?

Стоит ли ремонтировать изношенный мотор: плюсы, минусы, затраты

Вопрос от читателя «За рулем»:

– На пробеге за 300 тысяч км двигатель начал расходовать более литра масла на 1000 км. Что выгоднее – капремонт, замена на «контрактный» или на новый «шортблок»?

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Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, «За рулем»:

– Капремонт – золотая середина и оптимальный компромисс. Минус – надо найти толкового мастера, это задача со звездочкой.

Контрактный двигатель – всегда лотерея, есть риск нарваться на кота в мешке.

Никто не даст гарантии, что через месяц он не начнет так же есть масло, а заведомо хороший «контрактник» с вменяемым пробегом найти сложно.

Новый блок в сборе с коленвалом и поршнями – самый дорогой, но и самый надежный вариант. По сути – новый мотор, только без навесного оборудования. Это выбор тех, кто планирует ездить на машине еще долго и не хочет часто вспоминать, где находится масляный щуп.

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