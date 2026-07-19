Эта Волга имела серьезные проблемы с тормозами: в чем причина?

Тормоза ГАЗ-3102 теряли эффективность из-за тормозной жидкости

Дисковые тормоза для Волги ГАЗ‑3102 начала 80‑х годов поначалу сильно капризничали.

В угоду унификации разработчикам было велено позаимствовать их у Москвича, хотя масса Волги выше. Расчеты показывали, что тормоза должны выдержать – машина даже прошла испытания. Но уже после, в «высоких» гаражах, забили тревогу: пошли отказы…

Тормоза стали перегреваться, педаль начала проваливаться – шутки кончились. Виноватой оказалась тормозная жидкость: в исходном состоянии она работала прилично, но даже небольшой процент впитанной влаги понижал температуру кипения до критической. Появилась грозная директива постоянно контролировать реальную температуру кипения заливаемой «тормозухи». Проблема исчезла с появлением более совершенных жидкостей нового поколения.

ГАЗ-3102

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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