Эта Волга имела серьезные проблемы с тормозами: в чем причина?
Дисковые тормоза для Волги ГАЗ‑3102 начала 80‑х годов поначалу сильно капризничали.
В угоду унификации разработчикам было велено позаимствовать их у Москвича, хотя масса Волги выше. Расчеты показывали, что тормоза должны выдержать – машина даже прошла испытания. Но уже после, в «высоких» гаражах, забили тревогу: пошли отказы…
Тормоза стали перегреваться, педаль начала проваливаться – шутки кончились. Виноватой оказалась тормозная жидкость: в исходном состоянии она работала прилично, но даже небольшой процент впитанной влаги понижал температуру кипения до критической. Появилась грозная директива постоянно контролировать реальную температуру кипения заливаемой «тормозухи». Проблема исчезла с появлением более совершенных жидкостей нового поколения.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
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- О свойства современных тормозных жидкостей рассказано здесь.
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