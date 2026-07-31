277 тыс. км с турбодизельным авто: сколько вложили, чтобы реанимировать мотор
Volkswagen Caddy 2013 года выпуска в парке «За рулем»: неисправности
Volkswagen Caddy, 2.0TDI (102 л. с.), М6
- Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
- Пробег на момент отчета – 277 500 км
Последние три года Caddy мотал нервы затрудненным пуском двухлитрового турбодизеля. Электронная диагностика показывала россыпь ошибок: датчик коленвала, датчик распредвала, работа клапана рециркуляции отработавших газов EGR, сбитое положение ремня привода ГРМ.
Однако замена датчика распредвала (2000 рублей) и отключение клапана EGR (8000 рублей) не помогли. А вот после установки нового комплекта привода ГРМ вместе с помпой (25 000 рублей за всё) дефект исчез – мотор запускается нормально. Похоже, дело было в вытяжении ремня и уходе фаз газораспределения.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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