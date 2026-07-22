КАМАЗ против Sisu: почему российский бронеавтомобиль даст фору финскому «конструктору»

Сравнение бронеавтомобилей СВО Sisu GTP 4х4 и российских машин Феникс и Титан

Российские водители-профессионалы со стажем помнят отличные грузовики финской компании Sisu и кабины этого предприятия на шасси наших КАМАЗов.

К сожалению, времена нейтралитета и мирной торговли с северным соседом остались позади. Бронеавтомобили Sisu GTP воюют против армии России в составе одного из спецподразделений ВСУ. Источник поставок предпочитает оставаться в тени. Но учитывая, что броневики Sisu есть на вооружении только у Швеции и Финляндии, следы неизбежно приведут к одному из бывших скандинавских «нейтралов».

Впрочем, и у нас ситуация поменялась. Современный КАМАЗ не нуждается в финских кабинах, а по части военной техники еще и даст фору северному соседу.

А теперь по порядку.

Хоть бронеавтомобиль Sisu GTP 4х4 и его модификации разработаны в 2018 году, их более или менее массовые поставки в Вооруженные силы начались всего пару лет назад. Универсальный тактический автомобиль от Sisu представляет собой типичный рамный MRAP колесной формулы 4x4.

Бронеавтомобиль Sisu GTP 4x4 в модификации пикап для разведки и спецподразделений.

Под универсальностью подразумевается модульный вариант исполнения. То есть на шасси капотной компоновки можно установить разные бронированные капсулы. Основные версии машины: бронетранспортер с вместимостью 10 человек (2 экипаж, 8 десант), грузопассажирский пикап вместимостью 2+3, грузовой бронеавтомобиль с двухместной кабиной. А далее масса вариаций на тему: медицинский транспорт, носитель вооружения, спецоборудования и т.д.

Sisu – бронетранспортер вместимостью 2+8 человек. На бортах только по одной двери. Бойницы для стрельбы из личного оружия десанта отсутствуют.

Под капотом Sisu GTP 4х4 рядный шестицилиндровый дизель Mercedes Benz OM-926 рабочим объемом 7,2 литра. Коробка передач автоматическая 6-ступенчатая Allison, раздаточная коробка 2-ступенчатая ZF VG-750.

На фоне традиционных для подобной техники немецко-американских агрегатов несколько неожиданно сделан выбор в пользу французской модульной трансмиссионной системы Texelis Т-700. Это готовый комплект редукторов, приводов, ступиц, тормозов и независимой пружинной подвески Timoney (Ирландия) с двойными поперечными рычагами. Есть и блокировки межколесных дифференциалов с пневмоприводом.

Вооружение машины в версии бронетранспортер и пикап может состоять из пулемета 7,62 или 12,7 мм, смонтированного на опорно-поворотном кольце в крыше, или дистанционно управляемого модуля с пулеметами тех же калибров.

GTP бронетранспортер. Для десанта предусмотрена только дверь в корме. Аварийное покидание машины возможно через люки в крыше.

Основные характеристики Sisu GTP 4х4 в версии пикап

Габариты (длина, ширина, высота): 6000 х 2500 х 2559 мм. База: 3800 мм.

Дорожный просвет: 400 мм.

Допустимая полная масса: 16,5 тонн.

Грузоподъемность: до 5 тонн.

Число мест: 5 (2+3) человек.

Мощность двигателя: 300-330 л.с.

Максимальная скорость: 100 км/ч.

Запас хода: 600 км.

Любопытно, что заводские данные содержат грузоподъемность, общую для всех модификаций. Тут финны дали маху. В подобные способности грузовой версии с двухместной кабиной еще можно поверить, но вот бронетранспортер потянет явно меньше. Если из допустимой полной массы вычесть объявленную грузоподъемность, то на все про все останется 11,5 тонн снаряженной массы. И это для MRAP с априори хорошей защитой?

Поэтому в характеристиках стойкости к поражающим факторам нет конкретики. Указано «соответствует стандарту STANAG». А на деле базовая баллистическая защита соответствует первому уровню STANAG-4569 (пули не бронебойных патронов 5,56 и 7,62 мм). А вот с вооружением, боекомплектом и объявленным производителем дополнительным набором защиты (в том числе от выстрелов РПГ и других кумулятивных зарядов) снаряженная масса увеличится. Значит, грузоподъемность станет меньше и будет в пределах разумного.

Вот тут самое время сравнить иностранца с нашими машинами.

Ответ финскому пикапу –наш полноприводный ЗА-СпН на узлах и агрегатах грузовиков КАМАЗ производства предприятия «Ремдизель» из Набережных Челнов. Серийный вариант машины показали на Параде Победы 2025 года.

Пикап ЗА-СпН с опорно-поворотным кольцом и пулеметом 7,62 мм Печенег.

В отличие от Sisu, у него несущий бронекорпус. То есть конструкция без рамы. Под капотом отечественного пикапа рядный шестицилиндровый турбодизель КАМАЗ-610.10 рабочим объемом 6,7 литра. Коробка передач механическая 9-ступенчатая, раздаточная коробка двухступенчатая с межосевой блокировкой. Подвески независимые, пружинные. На крыше ЗА-СпН монтируют либо опорно-поворотное кольцо под установку пулеметов и гранатометов, либо дистанционно управляемые боевые модули. В том числе пушечные!

Пикап ЗА-СпН Титан оснащен боевым модулем 32В01 с 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковым ракетным комплексом.

Корпус исходно обеспечивает баллистическую защиту 3 уровня стандарта STANAG (бронебойные пули патронов 7,62х51 и 7,62х54 мм). Противоминная стойкость составляет шесть килограммов в тротиловом эквиваленте при подрыве под колесами и днищем (2 уровень STANAG).

Основные характеристики ЗА-СпН с пушечным модулем вооружения 32В01

Габариты: 6280 х 2550 х 2825 мм.

Дорожный просвет: 433 мм.

Допустимая полная масса: 15 000 кг.

Грузоподъемность: 1,42 тонны.

Экипаж: 5 человек.

Мощность двигателя: 350 л.с.

Максимальная скорость: 100 км/ч.

Запас хода: не менее 800 км.

Вот здесь показатель грузоподъемности не противоречит уровню защиты и вооружению. Может быть, дело в раме и финну нужен другой соперник? Пожалуйста! Противостоять финскому Sisu в версии бронетранспортер будет отечественный полноприводный бронеавтомобиль Феникс К-53949.

Бронеавтомобиль К-53949 Феникс. Две двери на каждом борту. Есть бойницы для стрельбы из личного оружия.

Сделан тем же «Ремдизелем», входящим в группу КАМАЗ, базируется на узлах и агрегатах грузовиков из Набережных Челнов. Машина массовая. В ее основе рама. Идеальный вариант для сравнения: база и допустимая полная масса один в один с GTP 4х4.

Агрегатная основа Феникса уже знакома. Двигатель – 6,7-литровый рядный турбодизель водяного охлаждения КАМАЗ-610.10. Коробка передач 9-ступенчатая механика 1310ТО, раздаточная двухступенчатая коробка КАМАЗ-621 с блокируемым межосевым дифференциалом. Спереди и сзади мосты плюс рессорная подвеска.

На крыше опорно-поворотное кольцо для монтажа вооружений. Баллистическая защита Феникса соответствует отечественному стандарту ОТТ-9.1.12. Если сопоставить с нормативом НАТО, то получим следующую картину. Корпус в базовом оснащении не пробивают бронебойные пули Б32 патрона 7,62х54 мм (3 уровень STANAG). Защиту можно усилить дополнительным комплектом вплоть до пуль патронов 12,7х108 мм (приблизительно 4 уровень STANAG). Противоминные свойства позволяют выдержать под днищем и колесами подрыв до шести килограммов в тротиловом эквиваленте (2 уровень STANAG).

Феникс оборудован еще и кормовой дверью для десанта. В оснащение входит полноценное запасное колесо, защитные сетки, опорно-поворотное кольцо для вооружения с щитками, укрывающими стрелка от пуль и осколков.

Основные характеристики К-53949 Феникс с опорно-поворотным кольцом под монтаж вооружений

Габариты: 7280 (с запасным колесом) х 2550 х 3105. База: 3800 мм.

Дорожный просвет: 360 мм.

Допустимая полная масса: 16,9 тонны.

Грузоподъемность: 1,85 тонны.

Экипаж: 2+8 человек.

Мощность двигателя: 350 л.с.

Максимальная скорость: 100 км/ч.

Запас хода: 1000 км.

Снова защита и грузоподъемность не противоречат друг другу.

Получается, наши машины в сравнении с Sisu обладают сопоставимой энерговооруженностью, вместимостью, полной массой. Однозначно лучше по уровню защиты в базовом оснащении, запасу хода. А еще они проще, что немаловажно при эксплуатации и обслуживании. Но самое главное, отечественные бронеавтомобили полностью состоят из российских комплектующих. На этом фоне финский Sisu выглядит сборной солянкой, зависящей от капризов массы поставщиков из разных стран.

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