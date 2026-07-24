Подвеска, рулевое, тормоза: какие детали нужно менять только парой (или комплектом)

Эксперт объяснил, какие запчасти можно менять по отдельности, а какие только парой

Шины

На моноприводных автомобилях при повреждении одной покрышки придется либо найти точно такую же – да еще с примерно равным износом, – либо поменять обе шины на одной оси. С полноприводными моделями ситуация сложнее. Тут самый правильный ход – замена всего комплекта. Иначе можно получить повышенный износ трансмиссии.

Диски

Отдельная история – диски. Одно дело, если у вас стандартные стальные диски: найти замену легко. Другое – дорогостоящее «литье», особенно если модель редкая. Подобрать замену такому – задача непростая.

Подвеска

Комплектом на одной оси следует менять пружины, если даже сломана или просела только одна. Амортизаторы тоже рекомендуется менять на обеих сторонах. Возможно, второй элемент тоже «дышит на ладан», и тогда лучше заменить детали с обеих сторон, а после – сразу сделать сход-развал.

Сложнее с независимой задней подвеской. Сайлентблоки обычно не меняют по отдельности, а меняют рычаги в сборе. Некоторые из них напрямую влияют на углы установки колес. Если все элементы изрядно изношены, разумнее заменить все рычаги. А вот на нестарой машине с небольшим пробегом, например, погнули рычаг, – меняем только его. В любом случае после ремонта потребуется сход-развал.

К деталям, которые меняют по одной, относятся, например, сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости и шаровые опоры. В подавляющем большинстве случаев при их замене углы установки колес не изменятся.

Тормозная система

А вот тормозные колодки меняют только комплектом на одной оси. Тормозные диски – тоже только парой. На задней оси стоят тормозные барабаны, которые не так сильно влияют на эффективность замедления. На них, в принципе, можно сэкономить, но делать это нежелательно.

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