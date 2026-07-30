Санитары в черном: что скрывали универсалы ЗИЛ

Специально для генсека: история появления секретной модификации Чайки

Запомнилось, как, увидев в центре Москвы в конце 1970-х огромный черный универсал с «лицом» ЗИЛ-114, не поверил своим глазам…

Санитарный ЗИЛ-114А с высокой по всей длине крышей.

Больничный лист

Знатоки кремлевского закулисья писали, что уже с конца 1960-х генсек Леонид Брежнев регулярно стал чувствовать недомогания. К слову, и большинство его приближенных были не моложе и не здоровее.

Для обслуживания медицинских учреждений, подчиненных 4-му Главному управлению минздрава СССР, в простонародье – «Кремлевки», следящих за здоровьем высших руководителей и их приближенных, решили создать специальные автомобили. Не в Волгах же и не в «рафиках» возить высокопоставленных больных...

Кстати, именно РАФ создал и мелкосерийно выпускал санитарные универсалы ГАЗ-13С на базе стандартной Чайки. Но ведь речь шла и об автомобиле для кортежа генерального секретаря. Брежнев регулярно появлялся на публике, ездил в командировки. Врачи, медицинское оборудование, а заодно и скоростной реанимобиль должны были всегда находиться рядом. Поэтому задачу создать санитарку, достойную «Кремлевки», получил и ЗИЛ.

Медицинский универсал, разумеется, предстояло построить на основе стандартного лимузина-«членовоза» ЗИЛ-114.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Первая пара

Санитарный универсал сохранил всю начинку стандартного лимузина ЗИЛ-114 длиной 6330 мм и с колесной базой 3880 мм. Двигатель V8 рабочим объемом 7 л развивал 300 л.с. и работал с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Паспортная максимальная скорость лимузина составляла 200 км/ч. Тормоза с дисковыми механизмами всех колес были оснащены общим вакуумным и двумя гидроваккумными – по одному в каждом контуре – усилителями. Передняя подвеска – торсионная, задняя – на продольных рессорах.

Второй вариант санитарного универсала ЗИЛ-114ЕА с экранированным электрооборудованием.

Первый универсал ЗИЛ-114А собрали в 1974-м и вывели на испытания в 1975-м. Автомобиль, как и лимузины, был черный и без каких-либо опознавательных знаков, привычных для обычных санитарных машин. Кроме синей «мигалки» и характерной антенны радиотелефона на крыше.

Снаряженная масса универсала составляла 3740 кг, полная – 4188 кг. Автомобиль оснастили усиленными шестилистовыми задними рессорами, двумя отопителями. Запасное колесо, как и в санитарных Волгах ГАЗ-22Д и Чайках ГАЗ-13С, расположили вертикально за левой задней дверью.

По техническим требованиям внутренняя высота салона должна была составлять 1500 мм, поэтому автомобили сделали с высокой крышей. У первого ЗИЛ-114А крыша была высокой по всей длине машины, у второго образца – только за кабиной.

Санитарный автомобиль был рассчитан на одного больного, четырех медиков и водителя. За передними сиденьями стояла перегородка. Начинка включала носилки длиной 1800 мм, дефибриллятор, стойку для капельницы, кислородный аппарат и два баллона к нему, аппарат для ЭКГ, иные медицинские устройства и вместительные чемоданчики медиков.

Один санитарный ЗИЛ-114ЕА – с экранированным электрооборудованием, как и планировали, отправили в 4-е Главное управление минздрава. Второй остался на заводе и, как ни странно, работал в заводской медсанчасти.

Потомственные медики

«Санитарка» условного второго поколения — ЗИЛ-41042 на базе лимузина ЗИЛ-41045.

Следующие два автомобили собрали уже после ухода в мир иной и Леонида Брежнева, и Юрия Андропова, и даже Константина Черненко. Два ЗИЛ-41042, сделанных уже на основе ЗИЛ-41045, собрали в феврале-марте 1986 года.

В комплект автомобиля входили носилки длиной 1800 мм.

По технике машины от прежних принципиально не отличались. Но на них стояли модернизированные двигатели V8, которые при рабочем объеме 7 л развивали 315 л.с.

Черную «санитарку» начинили самым современным медицинским оборудованием.

Единственным серьезным отличием ЗИЛ-41042 от ЗИЛ-114А, помимо внешности и двигателя увеличенной мощности, была возможность трансформировать медицинскую часть салона. Носилки можно было убрать, сиденья медиков сложить, а сверху установить специальный ровный настил. Можно только предполагать, что настолько длинное предполагали перевозить в таком «грузовике». Сама собой напрашивается ассоциация с катафалком…

Медицинский универсал последней версии на базе ЗИЛ-41047.

Еще четыре автомобиля, на сей раз с внешностью уже последнего в истории завода легкового автомобиля, ЗИЛ-41047 построили, начиная с 1988 года. Последний универсал заказчику отгрузили в 1990-м.

В конце 1990-х несколько машин, вопреки прежним советским инструкциям не утилизированные, ушли в руки частных коллекционеров.

Хорошо сохранившийся ЗИЛ-41042 – мечта богатого коллекционера.

А вот использовали ли когда-то черные «санитарки» по назначению, доподлинно неизвестно. Об этом не рассказывали пока даже знатоки кремлевских тайн…

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube