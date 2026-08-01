Явное и тайное: Жигули из Канады — настоящие и поддельные

Эксперт объяснил, как в Северной Америке удалось продать несколько десятков тысяч Жигулей

Через океан

О Канаде в Союзе писали и говорили немного. Страна, расположенная на другом континенте, за океаном, меркла рядом с гигантом – Соединенными Штатами, поводов для разговоров о которых было куда больше.

Пожалуй, впервые о Канаде много и широко заговорили в 1972-м, в связи с первой серией хоккейных матчей между сборными СССР и звезд НХЛ. Конечно, говоря о канадских парнях, непременно поминали их развязность и грубость на льду, но все-таки с некой спортивной корректностью.

Lada 1500S, она же ВАЗ-21061-37 в Канаде.

Но то, что с конца 1970-х в Канаде стали продавать наши Лады, тогда мало кто знал. Причем речь шла не только о Нивах, которые имели успех во многих странах мира. В Канаду поставляли и Жигули.

Первые 500 машин по имени Lada 1500S в штат Онтарио пришли в 1978-м. Это событие статьей под заголовком «Русские приехали!» 13 ноября 1978-го отметила даже газета «Нью-Йорк таймс».

«Канадки» мнимые и настоящие

Настоящая «канадка» с номерами штата Онтарио.

Сегодня на волне моды на советскую историю вообще и советские автомобили в частности на выставках регулярно всплывают так называемые «канадки» – ВАЗ-2106 в комплектации для Канады. Обычно это «шестерки», украшенные лишь массивными бамперами с встроенными подфарниками. Некоторые бамперы, похоже, сделаны из тех, что ставили на ВАЗ-2105 и ВАЗ-21065. Иногда бамперы дополняют какими-нибудь странными колесами.

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Но ВАЗ-21061-037 для рынка Канады, они же Lada 1500S, отличалась от стандартных Жигулей больше, а главное – серьезней, чем всех остальные экспортные Лада для других стран.

ВАЗ-21061-37 после фронтального удара на полигоне.

Североамериканские требования по безопасности задали конструкторам несколько сложных задач. Для начала на машины поставили оранжевые габаритные огни спереди и красные поворотники сзади. Вместо боковых катафотов на задних крыльях установили фонарики, включающиеся одновременно с габаритными огнями.

Испытания ВАЗ-21061-37 ударом сзади, 1977 г.

Но главные переделки коснулись пассивной безопасности. В этой области завод провел очень серьезную работу. У ВАЗ-21061-37 усилили левый задний лонжерон и обклеили нишу бензобака резиной. Массивные алюминиевые бамперы, которые, кстати, действительно ставили и на «шестерки» для других рынков, в частности для Великобритании, для Канады поставили на японские гидробуферы Tokico. Кроме того, «канадки» оснастили стальными брусьями в дверях.

В 1977-м экспортный ВАЗ-21061 испытывали на Дмитровском полигоне по стандарту США № 301 ударом сзади на скорости 52 км/ч. Первые испытания прошли неудачно: по смещению передних сидений и изгибу их спинок, утечке бензина из бака автомобиль не уложился в заокеанские нормы. Канадскую «шестерку» доработали и довели-таки до ума.

Менее серьезные изменения: отверстия под номерные знаки, рассчитанные на местные номера. В салоне появилась сигнальная лампа непристегнутых ремней безопасности. Кстати, на канадские Lada ставили финские инерционные ремни Klippan. Отечественные ремни Norma не прошли канадскую сертификацию.

В салоне на кнопке включения аварийной сигнализации появилась надпись Hazard, а на лампе низкого уровня тормозной жидкости – Brake. Под приборной панелью поставили выключатель массы. Все надписи на приборах были, естественно, на английском. Такая комплектации была, кстати, и у некоторых экспортных «шестерок» для иных стран.

Наконец, «шестерки» оборудовали системой снижения токсичности с каталитическим нейтрализатором и адсорбером.

В поисках баланса

В той же статье «Нью-Йорк таймс», поводом для которой стала прибытие первых Lada из Ленинграда в Монреаль, отмечали, что в 1977-м СССР купил у Канады товаров на 357,8 млн долларов, а продал всего на 55,3 млн долларов. Конечно, Жигули не могли серьезно сократить этот дисбаланс. Но учитывая насыщенность канадского рынка самыми разными автомобилями, Lada продавались очень неплохо.

Канадский набор аксессуаров и так называемый комплект запчастей для путешествий.

В основном, покупали Lada 1500S – «шестерки» с двигателями 1,5 л, которые по местным законам облагали льготными налогами. Позднее продавали и версии с моторами 1,6 л. На советские автомобили давали гарантию 12 месяцев или 12 000 миль (чуть меньше 20 000 км). В те годы такие же гарантийные обязательства несли обычно и иные зарубежные компании. Кроме того, дилеры предлагали для шестерок набор аксессуаров, в частности, нарядные диски колес и рули. А еще Lada 1500S выставляли на местные региональные ралли.

Lada 1500S на ралли в Канаде.

Пик продаж пришелся на 1981 год, когда покупателей нашли 12 916 автомобилей. Последние «шестерки» продали в 1986-м. Всего в Канаде купили 44 494 таких автомобилей.

Конечно, такой успех был обусловлен и ценой. Lada 1500S была всего на 10 канадских долларов дороже британского микроавтомобиля Mini и на целую тысячу дешевле популярной в США и Канаде Honda Civic. Но в американской прессе в конце 1970-х писали: по характеристикам и даже отделке Lada, в целом, не уступает европейским одноклассникам.

В 1979 г. компания Lada Cars of Canada решила даже зайти на рынок США. Под эту идею «Автоэкспорт» и канадцы заключили договор на адаптацию к «шестерке» автоматической коробки передач GM. Такая же коробка стояла на родственных Жигулям FIAT, которые тоже предлагали в США. А прототип с автоматом в Тольятти сделали еще в кузове ВАЗ-2103.

Планы продаж в США рухнули в декабре 1979-го после ввода советских войск в Афганистан. Конгресс США заблокировал торговые отношения с СССР. Но в Канаде продажи продолжали.

Теперь Signet

С 1982 года в Канаду поставляли и «пятерки», которые за океаном получили имя Signet («печатка»). Следом стали продавать «четверки» и «семерки». На часть советских автомобилей ставили даже оригинальные местные эмблемы.

Реклама Lada Signet, он же – ВАЗ-2105.

«Пятерки» продавали с моторами 1,3 л и 1,5 л. Для люксовой версии предлагали литые диски колес, салон с улучшенными материалами отделки. На часть кузовов наклеивали молдинги. В том числе модные именно в Северной Америке – с рисунком под дерево. На универсалы ВАЗ-2104 монтировали рейлинги.

Люксовый вариант канадской «пятерки».

Дилеры предлагали версии с самостоятельно установленными автоматическими коробками передач, а также с газовым оборудованием. Теперь на Lada предоставляли гарантию на три года или 80 тысяч км и пятилетнюю гарантию на сквозную коррозию.

Канадская «семерка» с эмблемой Signet.

По некоторым данным, в Канаде продали даже одну Lada VFТS – самый продвинутый раллийный вариант «пятерки».

Lada Signet Wagon – ВАЗ-2104.

Постепенно устаревшую уже «классику» в Канаде вытеснили Lada Samara, позднее продали даже небольшое количество ВАЗ-2110. Правда, особого успеха эта затея не имела. Очевидцы утверждают, что вывеску Lada с главного дилерского центра Канады сняли в 1998 году.

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