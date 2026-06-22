За эти Жигули сейчас платят миллионы: что за модели и почему так дорого?

Эксперт «За рулем» перечислил модели ВАЗ, имеющие коллекционную ценность

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какие модели классических Жигулей времен СССР сегодня у энтузиастов ценятся больше всего? Сколько они стоят на вторичке?

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Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Разумеется, самые дорогие – это три первые модели, особенно ранних лет выпуска. «Единичка» сама по себе знаковая – автомобили 1970 года легко могут стоить 4–5 млн рублей. «Двойка» также в цене, еще и по причине маленького тиража (670 тысяч) и крайне малого количества сохранившихся автомобилей.

Ну а «тройка» ценится ввиду престижности. Кроме того, она многими признается как самые красивые Жигули. Особенно ценны ВАЗ‑2103В 1972 года выпуска: их отличал салон от ВАЗ‑2101 и «перевернутые» задние фонари. Ранние ВАЗ‑2103 могут стоить несколько миллионов рублей – если речь об идеально восстановленных или прекрасно сохранившихся экземплярах.

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