Как при покупке семейного авто сэкономить до миллиона рублей

Эксперт Зиновьев: Универсал дешевле кроссовера и нисколько не хуже – если не важен большой клиренс

Понятие «легковой универсал» ныне несколько размыто и утратило первоначальный смысл. Благодаря стараниям маркетологов, внедривших термин «кроссовер», который в официальных документах не применяется.

Например, Haval Jolion или Chery Tiggo по ПТС и СТС значатся именно как легковые универсалы, хотя в массовом понимании это самые что ни на есть кроссоверы. При этом на сайтах дилеров Jolion величают одновременно и кроссовером, и пятидверным универсалом.

Базовое же определение универсала таково: автомобиль с закрытым двухобъемным кузовом, обычно на базе седана, с увеличенным багажным отделением и подъемной дверью сзади. Вот о таких машинах – классических универсалах – и поговорим.

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Достоинство – цена!

У них есть важнейшее преимущество над теми, что именуют кроссоверами, – цена на вторичном рынке.

Для примера возьмем универсал Chevrolet Cruze в возрасте 10–12 лет. При длине 4675 мм он существенно крупнее. чем, скажем, Nissan Qashqai – незатейливый бюджетный кроссовер. При этом Qashqai вмещает меньше, а стоит намного дороже – переднеприводная версия в среднем на 500 тысяч рублей при тех же пробегах. И у Кашкая нет гидроавтомата – только вариатор.

Есть над чем подумать? Несомненно – полмиллиона на дороге не валяются! А как доплата за высокий клиренс (у Круза – 140 мм, у Кашкая – 200 мм) и за японскую марку – не многовато ли?

При сравнении же Круза с Тойотой RAV4 (длина 4570 мм, багажник такой же – около 500 л) ценовая разница превышает миллион рублей. И у переднеприводного RAV4 опять-таки вариатор, который при пробегах, свойственных машинам 10–12 лет, может скоротечно скончаться.

Недостатки важные и прочие

Скромный клиренс – основной концептуальный недостаток классических универсалов на фоне кроссоверов, но при сугубо городском образе жизни он существенной роли не играет. На ровном асфальте что 150, что 200 мм – не всё ли равно?

Недостаток рыночный: универсалов продавали намного меньше, чем массовых кроссоверов. Соответственно, тех же Кашкаев на вторичке в семь раз больше, чем Крузов‑универсалов. И найти Cruze с нужным набором агрегатов, желаемым пробегом и в достойном состоянии гораздо сложнее.

Еще один рыночный нюанс: японские марки давно перестали предлагать в России универсалы на базе седанов. Последним из могикан, похоже, была Toyota Avensis – ее продажи у нас свернули в 2012 году. Так что более молодые японские универсалы представлены только машинами с правым рулем.

Корейцы тоже нас ими не баловали: Kia Ceed, Hyundai i40 – и на этом всё. Основной выбор по иномаркам – «европейцы», слегка разбавленные «американцами».

Ну и, конечно, Лады в этой компании играют не последнюю роль, тем более среди них есть Ларгус.

Плата за задний свес

Никаких значимых эксплуатационных особенностей у универсалов нет. Основное конструкционное отличие от хэтчбеков – удлиненный задний свес. Возможно, это снижает воздействие дорожной грязи и реагентов на заднюю дверь. У многих хэтчбеков и кроссоверов пятая дверь – больное место, страдающее ускоренной коррозией. От владельцев универсалов мы таких жалоб почти не слышим.

Будучи новыми, все универсалы стоили дороже родственных седанов, подчас значительно дороже. Иногда это объяснялось тем, что седаны производили в России, а универсалы ввозили из других стран (в частности, седаны Cruze собирали у нас, а универсалы – в Корее).

Ценовые пропорции на вторичном рынке в целом сохраняются. Возраст и пробег сильно нивелируют разницу, но она всё равно заметна. Для хэтчбека и седана Kia Ceed это примерно 100 тысяч рублей, если считать средние цены машин в возрасте 10–12 лет.

Самые массовые и доступные варианты б/у универсалов с пробегом до 150 тысяч км рассмотрены тут.

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